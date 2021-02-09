Запаси вугілля на складах ТЕС майже наполовину менші за мінімально необхідні – «Укренерго»

Ситуація із запасами вугілля на складах теплових електростанцій (ТЕС) в Україні залишається критичною. Станом на 8 лютого його там залишалося на 43% менше від мінімальної норми, повідомила Національна енергетична компанія «Укренерго».

Зараз на складах є 384,4 тисячі тонн вугілля всіх марок. Ще станом на 31 січня запаси палива на складах ТЕС становили 436,8 тисячі тонн.

Від початку листопада 2020 року запаси вугілля зменшилися у 6,5 раза, зазначають в «Укренерго».

В «Укренерго» кажуть, що за умов значного зниження середньої температури повітря в період з 8 до 20 лютого забезпечуватимуть балансування енергосистеми та дотримання її операційної безпеки всіма доступними засобами.

Національна комісія, що здійснює регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, планує завершити перевірки на теплоелектростанціях до 12 лютого та допускає зниження запасів в усіх компаніях.

Ситуація із запасами вугілля на складах ТЕС залишається критичною, а щоденне зменшення запасів вугілля загрожує стабільній роботі енергоблоків ТЕС, це може спровокувати виникнення загальносистемної аварії в об’єднаній енергосистемі України.