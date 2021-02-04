«Укренерго» повідомило, як планує впоратися з піковим споживанням під час морозів

В умовах зниження температури повітря «Укренерго» не передбачає, що доведеться аварійно відключати споживачів від електроенергії, йдеться в коментарі компанії 4 лютого.

За прогнозом компанії, з 8 по 20 лютого середня температура повітря в Україні опускатиметься до -10 градусів. В цих умовах «Укренерго» вдається до таких змін у роботі генеруючих компаній:

за необхідності енергоблоки теплоелектростанцій ПАТ «Центренерго» (Вуглегірська, Трипільська, Зміївська теплоелектростанції) працюють на резервному паливі – газі

на Запорізькій ТЕС «ДТЕК Дніпроенерго», яка 3 лютого повністю виключилася з роботи, 4 лютого відновили роботу трьох енергоблоків: першого, третього та четвертого

до початку наступного тижня експлуатація ГЕС Дніпровського каскаду «буде проводитися з максимальною економією гідроресурсів для забезпечення збільшення виробництва гідрогенерації при знижених температурах»

Якщо вугілля на ТЕС бракуватиме, «Укренерго» планує проходити пікові години споживання протягом наступного тижня за рахунок теплових енергоблоків «Центренерго», які можуть працювати на газу. В разі потреби планують збільшувати обсяги генерації на гідроелектростанціях та гідроакумулюючих станціях.

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В умовах зростання споживання та дефіциту потужності «Укренерго» не планує обмежувати імпорт електроенергії.

«Введення обмеження споживання або графіків аварійних відключень будь-яких споживачів наразі також не передбачається. Разом з тим звертаємо увагу, що для стабілізації проходження періоду низького температурного режиму з низьким рівнем запасів вугілля на ГК ТЕС та недостатньою кількістю працюючих блоків АЕС важливо не допускати аварійних відключень значного обсягу генерації на кшталт ситуації із Запорізькою ТЕС, яка мала місце 3 лютого», – додають у компанії.

2 лютого компанія «Укренерго» заявила про відсутність підстав для обмеження імпорту електроенергії з Росії.

1 лютого Україна відновила імпорт електроенергії з Росії.

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Купівля електроенергії за кордоном неодноразово була предметом гострих дискусій у політичних і економічних колах України. Заборону на імпорт енергоносіїв із Росії і Білорусі вимагали парламентська опозиція, колишні міністри й деякі експерти. Головним аргументом було те, що такий імпорт знищує власну генерацію.

У результаті державна компанія «Укренерго», один із операторів енергетичного ринку України, оголосила у квітні 2020-го про припинення імпорту електроенергії на час карантину і 30 днів після нього, до 30 травня, але, як стало відомо на початку травня, Міненерго змінило прогнозний баланс, тому цей тимчасовий захід став більш постійним і діяв до кінця 2020 року.