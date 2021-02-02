В «Укренерго» заявили, що підстав для обмеження імпорту електроенергії з Росії зараз немає

Відповідно до закону «Про ринок електроенергії» на сьогодні нема підстав для обмеження імпорту електроенергії з Росії. Про це заявила пресслужба національної енергетичної компанії «Укренерго».

В компанії зазначили, що імпорт електроенергії з Росії та Молдови протягом минулого тижня був відсутній. Однак, починаючи з понеділка 1 лютого, відновився імпорт електроенергії з Росії. Загальний обсяг за 1 лютого становив 1 мільйон кВт за годину.

«Згідно із частиною 11 статті 38 Закону України «Про ринок електричної енергії», оператор системи передачі має пропонувати учасникам ринку на аукціонах всю доступну пропускну спроможність міждержавних перетинів. Відповідно до частини 9 статті 38 Закону, обмеження комерційних обмінів (імпорту/експорту електроенергії) можуть застосовуватися тільки у аварійних ситуаціях, а відповідно до частини 2 статті 38 ОСП має право обмежувати доступну пропускну спроможність виключно у випадках порушення операційної безпеки енергосистеми», – пояснили в компанії.

В «Укренерго» зауважили, що відповідно до прикінцевих та перехідних положень Закону України «Про ринок електричної енергії», повноваження НКРЕКП анулювати результати аукціонів на доступ до міждержавних перетинів з країнами, що не є членами Енергетичного Співтовариства, обмежуються лише періодом 2020 року.

Тому з 1 січня 2021 року втратили чинність положення постанови НКРЕКП №766 від 08.04.2020 р., якими було скасовано результати аукціонів на доступ до пропускної спроможності перетинів з Росією та Білоруссю у 2020 році, розповіли в компанії.

В «Укренерго» додали, що компанія відновила аукціони на доступ до міждержавних перетинів у 2021 році.

Також в компанії заявили, що графіки імпорту/експорту завжди погоджуються лише в тих обсягах, які дозволяють гарантувати дотримання меж операційної безпеки енергосистеми, а зокрема і наявність необхідного обсягу резервів для балансування енергосистеми.

1 лютого Україна відновила імпорт електроенергії з Росії.

Купівля електроенергії за кордоном неодноразово була предметом гострих дискусій у політичних і економічних колах України. Заборону на імпорт енергоносіїв із Росії і Білорусі вимагали парламентська опозиція, колишні міністри й деякі експерти. Головним аргументом було те, що такий імпорт знищує власну генерацію. У результаті державна компанія «Укренерго», один із операторів енергетичного ринку України, оголосила у квітні 2020-го про припинення імпорту електроенергії на час карантину і 30 днів після нього, до 30 травня, але, як стало відомо на початку травня, Міненерго змінило прогнозний баланс, тому цей тимчасовий захід став більш постійним і діяв до кінця 2020 року.