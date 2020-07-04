Буславець висловилася щодо планів імпортувати електроенергію з Росії і Білорусі

Тимчасова виконувачка обов’язків міністерки енергетики України Ольга Буславець в інтерв’ю Радіо Свобода пояснила щодо можливих планів імпортувати електроенергію з Росії і Білорусі.

У «Суботньому інтерв’ю» вона прокоментувала два альтернативні законопроєкти з цього приводу, які після розгляду в профільному комітеті будуть винесені на розгляд Верховної Ради: один із них підготований Кабміном, інший – законопроєкт Андрія Жупаніна, представника владної партії «Слуги народу». Урядовий законопроєкт стосується заборони імпорту електроенергії з Росії, інший передбачає «імпорт із країн СНД».

«Дійсно, урядовий законопроєкт, який розглядався на комітеті, був підготовлений міністерством… і є збалансований і направлений на те, щоб саме стабілізувати ситуацію на ринку. І там дійсно є певні відмінності від того, що було запропоновано альтернативним законопроєктом, який подав народний депутат, пан Жупанін. Перша – немає нашої норми заборони імпорту. І в нас ця норма тимчасова, я хочу підкреслити, до кінця наступного року», – сказала Буславська.

«Я вважаю, що політично правильно це законодавчо підкреслити, тому що ми не бачимо найближчим часом необхідності імпортувати електроенергію з цих країн, тим паче, що у нас немає паритетних можливостей», – наголосила вона.

Але ж ми вирішили йти до європейської інтеграції. У нас є план синхронізації з європейськими системами… Навіть для того, щоб підтвердити свою спроможність до приєднання, після виконання всіх технічних заходів, які передбачені технічним каталогом, ми повинні будемо довести свою стійкість і спроможність без суміжних країн бути самодостатніми стосовно регулювання. Тому цей тимчасовий імпорт, який відбувся восени, на мою думку, дуже загрозливий з точки зору наших стратегічних планів і напрямків. Тому що ці країни можуть для того, щоб послабити нашу теплову генерацію, навіть демпінгувати по ціні, продавати нам дешевше, ніж своїм споживачам, саме для того, щоб ми після певного періоду були залежні від цього імпорту. Тому ми все ж таки вважаємо, що необхідно ухвалювати наш законопроєкт, в якому передбачена ця тимчасова заборона», – додала керівниця Міненерго.

Купівля електроенергії за кордоном неодноразово була предметом гострих дискусій у політичних і економічних колах України. Заборону на імпорт енергоносіїв із Росії і Білорусі вимагали парламентська опозиція, колишні міністри й деякі експерти. Головним аргументом було те, що такий імпорт знищує власну генерацію. У результаті державна компанія «Укренерго», один із операторів енергетичного ринку України, оголосила у квітні про припинення імпорту електроенергії на час карантину і 30 днів після нього, до 30 травня, але, як стало відомо на початку травня, Міненерго змінило прогнозний баланс, так що цей тимчасовий захід став більш постійним і має діяти принаймні до кінця року.