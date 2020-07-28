Україна не потребує електроенергії з Білорусі та Росії – Буславець

Міністерство енергетики України виступає категорично проти імпорту електроенергії з Білорусі, заявила виконувачка обов’язків міністра Ольга Буславець.

«Ми взяли курс на європейську інтеграцію, а саме на повну технічну синхронізацію з європейськими енергетичними системами. Для виконання планів на 2022 рік необхідно провести відповідні випробування, під час яких необхідно відключитися від енергетичних систем Росії та Білорусі», – зазначив Буславець.

За її словами, імпорт електроенергії з Білорусі та Росії є перешкодою для реалізації планів України щодо синхронізації національної енергетичної системи з європейською.

Раніше Литва неодноразово заявляла про небажання купувати електроенергію, яку вироблятиме Білоруська АЕС. Прем’єр-міністр цієї країни Сауліус Скверналіс закликав Латвію та Естонію також відмовитися від закупівлі електроенергії, виробленої в місті Островець у Білорусі, де російські фахівці завершують спорудження АЕС.