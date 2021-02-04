Україна зможе від’єднатися від російської електросистеми не раніше 2023 року – Кулеба

Українська електросистема під’єднана до російської з радянських часів, і зараз уряд працює над її адаптацією до європейських стандартів, стверджує міністр закордонних справ Дмитро Кулеба. Про це він повідомив увечері 3 лютого в ефірі «5 каналу».

«Потрібно привести свою систему у відповідність до європейських стандартів. Мої колеги з Міністерства енергетики рухаються цим шляхом. Наскільки мені відомо, це (2023 рік, – ред.) найраніший термін, коли можна підготувати свою систему до переходу на роботу за європейськими стандартами», – сказав очільник МЗС.

Він додав, що Україна змушена закуповувати електроенергію в Росії «в критичних ситуаціях».

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«Зараз фізично наша система з радянських часів приєднана до російської і білоруської електросистем. Тому в критичних ситуаціях із точки зору забезпечення електроенергією відбуваються вимушені тимчасові закупівлі електроенергії в тих, до кого ти приєднаний. Тому постачання електроенергії (з Росії – ред.) є вимушеним тимчасовим кроком, жодним чином не свідчить про якусь переорієнтацію чи заробляння грошей. Вдарили морози – підвищилася різко потреба в Україні – відбулося постачання», – пояснив міністр.

Кулеба підкреслив, що такі закупівлі – це «вимушений тимчасовий крок».

2 лютого компанія «Укренерго» заявила про відсутність підстав для обмеження імпорту електроенергії з Росії.

1 лютого Україна відновила імпорт електроенергії з Росії.

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Купівля електроенергії за кордоном неодноразово була предметом гострих дискусій у політичних і економічних колах України. Заборону на імпорт енергоносіїв із Росії і Білорусі вимагали парламентська опозиція, колишні міністри й деякі експерти. Головним аргументом було те, що такий імпорт знищує власну генерацію.

У результаті державна компанія «Укренерго», один із операторів енергетичного ринку України, оголосила у квітні 2020-го про припинення імпорту електроенергії на час карантину і 30 днів після нього, до 30 травня, але, як стало відомо на початку травня, Міненерго змінило прогнозний баланс, тому цей тимчасовий захід став більш постійним і діяв до кінця 2020 року.