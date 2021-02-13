Завершимо зиму без віялових відключень електроенергії – Вітренко

Українська енергосистема здатна витримати зимові випробування без віялових відключень електроенергії. Про це в інтерв’ю Радіо Свобода заявив виконувач обов’язків міністра енергетики Юрій Вітренко.

«Критичних загроз немає. Ми сподіваємося, що ми закінчимо взимку без ніяких віялових відключень. Зараз працюють ті ж газові блоки. Це дорожче, наприклад, ніж спалювати вугілля. Але для того, щоб наші споживачі, українці, були зі світлом, з електроенергією, ми робимо так, щоб не було ніяких відключень», – сказав Юрій Вітренко.

Українська енергетика цієї зими опинилася в непростій ситуації. За даними НКРЕКП, однією з причин є те, що від листопада 2020 року запаси вугілля на електростанціях зменшилися більш ніж уп’ятеро, і вони у 5,5 раза менші, ніж були на початку лютого 2020 року.

Станом на початок лютого на електростанціях було менш як пів мільйона тонн вугілля, і більшість його була зосереджена на двох ТЕС – Слов’янській та Луганській (на лінії фронту в місті Щастя).

У січні та в лютому були моменти, коли Україна просила технічної допомоги в енергосистеми Білорусі, а в лютому Київ також змушений був імпортувати електроенергію з Росії.