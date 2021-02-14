Росія буде тиснути не тільки на Україну – Вітренко про інтеграцію енергетичної системи з європейською

Росія буде тиснути не лише на Україну, а й на Європу в питанні інтеграції української енергетичної системи з європейською, заявив в інтерв’ю Радіо Свобода виконувач обов’язків міністра енергетики Юрій Вітренко.

«Потрібно очікувати, що вони будуть тиснути не тільки в Україні, а й в Європі. У них багато агентів впливу в медіа. У нас санкції вводилися проти каналів. В енергетиці у них багато впливу… Тобто потрібно очікувати, що буде спротив. В Європі багато людей працює з росіянами в енергетиці, з «Газпромом», з «Росатомом». «Росатом» хоче будувати в Угорщині атомну станцію. А ми з Угорщиною об’єднуємося. Це складна ситуація», – сказав Вітренко.

За його словами, коли Україна налагоджувала постачання газу з Європи, то стикалася «зі спротивом навіть в Європі».

«У тій же ж Словаччині спочатку нам казали: вибачайте, у нас контракти з «Газпромом», вони для нас є дуже важливі, ми не будемо ризикувати цими контрактами задля того, щоб вам дати газ. І тому важливо, щоб була наполеглива компетентна позиція української сторони, щоб ми це зробили. бо якщо просто сидіти і чекати, то нічого не буде. Гарного нічого не буде, буде погане», – сказав Вітренко.

В.о. міністра енергетики також заявив, що Україна може обійтися без імпорту електроенергії з Росії, якщо проведе належну підготовку до наступного опалювального сезону.

Купівля електроенергії за кордоном неодноразово була предметом гострих дискусій у політичних і економічних колах України. Заборону на імпорт енергоносіїв із Росії і Білорусі вимагали парламентська опозиція, колишні міністри й деякі експерти.

Головним аргументом було те, що такий імпорт знищує власну генерацію. У результаті державна компанія «Укренерго», один із операторів енергетичного ринку України, оголосила у квітні 2020-го про припинення імпорту електроенергії на час карантину і 30 днів після нього, до 30 травня, але, як стало відомо на початку травня, Міненерго змінило прогнозний баланс, тому цей тимчасовий захід став більш постійним і діяв до кінця 2020 року.

1 лютого 2021 року Україна відновила імпорт електроенергії з Росії.

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба нещодавно заявив, що Україна зможе від’єднатися від російської електросистеми не раніше від 2023 року.