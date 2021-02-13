Доступність посилання

Крим Реалії
РУС УКР КТАТ
Усі сайти RFE/RL
logo-print logo-print
Назад Вперед
ТОП новини
13 лютого 2021, Київ 15:04
Новини | Політика

МВФ про співпрацю з Україною: «потрібен більший прогрес, дискусії триватимуть»

Обговорення стосувалися прогресу щодо впровадження реформ, які передбачені угодою програми stand-by

Фахівці Міжнародного валютного фонду 12 лютого завершили обговорення з представниками української влади, повідомили Радіо Свобода в пресслужбі Представництва МВФ в Україні з посиланням на його голову Йосту Люнгмана 13 лютого.

Обговорення стосувалися прогресу щодо впровадження реформ, які передбачені угодою програми stand-by. Вони, за повідомленням представника Фонду, концентрувалися на:

  • посиленні управління Національним Банком
  • поліпшенні законодавчого та регулятивного підґрунтя банківського нагляду та фінансового оздоровлення
  • заходах для зменшення фіскального дефіциту у середньостроковій перспективі
  • законодавчих ініціативах щодо відновлення та посилення антикорупційної інфраструктури та судочинства
  • заходах у секторі енергетики

«Обговорення було продуктивним, однак потрібен більший прогрес на користь завершення першого перегляду програми. Дискусії триватимуть», – заявляє представник МВФ.

Місія Європейського департаменту Міжнародного валютного фонду з питань першого перегляду програми співпраці з Україною відновила свою роботу 11 січня.

За словами прем’єр-міністра України Дениса Шмигаля, уряд очікує черговий транш від МВФ у лютому-березні 2021 року.

Читайте також: Посли G7 вітають «конструктивну взаємодію» України з Міжнародним валютним фондом

7 травня 2020 року після багатомісячних переговорів із Україною щодо трирічної програми розширеного фінансування МВФ урешті відмовився від неї і запропонував вужчу програму stand-by через «безпрецедентну невизначеність щодо економічних і фінансових перспектив і необхідність зосередити політичні пріоритети на короткостроковому стримуванні й стабілізації» в Україні.

9 червня Рада директорів Міжнародного валютного фонду схвалила 18-місячну програму співпраці з Україною на п’ять мільярдів доларів, яка буде виконана в разі виконання Україною низки умов. Перший транш у 2,1 мільярда доларів Україна отримала 12 червня.

FACEBOOK КОМЕНТАРІ

НА ЦЮ Ж ТЕМУ

Recommended

Нагору
XS
SM
MD
LG