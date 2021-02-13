МВФ про співпрацю з Україною: «потрібен більший прогрес, дискусії триватимуть»

Фахівці Міжнародного валютного фонду 12 лютого завершили обговорення з представниками української влади, повідомили Радіо Свобода в пресслужбі Представництва МВФ в Україні з посиланням на його голову Йосту Люнгмана 13 лютого.

Обговорення стосувалися прогресу щодо впровадження реформ, які передбачені угодою програми stand-by. Вони, за повідомленням представника Фонду, концентрувалися на:

посиленні управління Національним Банком

поліпшенні законодавчого та регулятивного підґрунтя банківського нагляду та фінансового оздоровлення

заходах для зменшення фіскального дефіциту у середньостроковій перспективі

законодавчих ініціативах щодо відновлення та посилення антикорупційної інфраструктури та судочинства

заходах у секторі енергетики

«Обговорення було продуктивним, однак потрібен більший прогрес на користь завершення першого перегляду програми. Дискусії триватимуть», – заявляє представник МВФ.

Місія Європейського департаменту Міжнародного валютного фонду з питань першого перегляду програми співпраці з Україною відновила свою роботу 11 січня.

За словами прем’єр-міністра України Дениса Шмигаля, уряд очікує черговий транш від МВФ у лютому-березні 2021 року.

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7 травня 2020 року після багатомісячних переговорів із Україною щодо трирічної програми розширеного фінансування МВФ урешті відмовився від неї і запропонував вужчу програму stand-by через «безпрецедентну невизначеність щодо економічних і фінансових перспектив і необхідність зосередити політичні пріоритети на короткостроковому стримуванні й стабілізації» в Україні.

9 червня Рада директорів Міжнародного валютного фонду схвалила 18-місячну програму співпраці з Україною на п’ять мільярдів доларів, яка буде виконана в разі виконання Україною низки умов. Перший транш у 2,1 мільярда доларів Україна отримала 12 червня.