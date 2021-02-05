Міжнародні резерви України впали – НБУ

Міжнародні резерви України за підсумками січня зменшилися, повідомив Національний банк України.

За цим повідомленням, станом на 1 лютого 2021 року міжнародні резерви України, за попередніми даними, становили 28 млрд 821 млн дол. США (в еквіваленті). «У січні вони зменшилися на 1,1%, насамперед унаслідок погашення зовнішніх і внутрішніх зобов’язань держави. Водночас інтервенції Національного банку на валютному ринку та валютні надходження на користь уряду частково урівноважили вплив платежів для обслуговування державного боргу на резерви», – мовиться в повідомленні.

Таким чином, зниження валютних резервів за січень склало суму приблизно в 317 мільйонів доларів. Як заявляв раніше голова Національного банку Кирило Шевченко, станом на кінець 2020 року міжнародні резерви сягнули було восьмирічного максимуму – 29,1 млрд дол.

За словами Шевченка, «ключовою умовою для збереження макростабільності в Україні залишається продовження співпраці з Міжнародним валютним фондом». Але переговори з МВФ щодо можливості отримання нового траншу позики все ще тривають.

Як заявляв у середині січня міністр фінансів України Сергій Марченко, Україні потрібна співпраця з МВФ. Він нагадав, що проєкт бюджету готували з урахуванням коштів, що мали б бути отримані від фонду, і тому без співпраці з ним виникне питання про перегляд бюджету.

7 травня 2020 року після багатомісячних переговорів із Україною щодо трирічної програми розширеного фінансування МВФ урешті відмовився від неї і запропонував вужчу програму stand-by через «безпрецедентну невизначеність щодо економічних і фінансових перспектив і необхідність зосередити політичні пріоритети на короткостроковому стримуванні й стабілізації» в Україні.

9 червня Рада директорів Міжнародного валютного фонду схвалила 18-місячну програму співпраці з Україною на п’ять мільярдів доларів, яка буде виконана в разі виконання Україною низки умов. За цією програмою перший транш у 2,1 мільярда доларів Україна отримала 12 червня 2020 року. Відтоді нових коштів за цією програмою МВФ Україні більше не надавав, хоча їх чекали ще восени 2020-го. Тепер в українському уряді заявляють, що сподіваються отримати ці кошти навесні.