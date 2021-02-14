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14 лютого 2021, Київ 14:07
Новини | Політика

Вітренко: скільки газу у сховищах «Нафтогазу», не знає навіть профільне міністерство

Виконувач обов’язків міністра енергетики висловив сподівання, що цю ситуацію виправлять найближчим часом

Міністерство енергетики України не має точної інформації про те, скільки газу зберігається в підземних сховищах «Нафтогазу», заявив в інтерв’ю Радіо Свобода виконувач обов’язків міністра енергетики Юрій Вітренко.

«Загальні цифри є. Непрозорість полягає в тому, що публіка не знає, скільки газу «Нафтогазу» в підземках. Мало того, там є теж два режими – митний склад і немитний склад. І цієї інформації немає. Мало того, я навіть розкрию секрет, я запитав у своїх співробітників, бо потрібно було на Кабмін подавати документи. Міненергетики сказало, що «Нафтогаз» навіть Міненергетики не надає такі дані», – сказав Вітренко.

Він висловив сподівання, що цю ситуацію виправлять найближчим часом.

«Ми тримаємо «Нафтогаз» у державній власності для того, щоб «Нафтогаз» якраз працював там, де є провали ринку, де ринок сам по собі не працює ефективно, щоб «Нафтогаз» виконував ще якісь інші функції. Наприклад, забезпечував безпеку постачання газу. А для цього ми маємо бачити, наприклад, скільки в самого «Нафтогазу» у підземці газу. Мало того, ми навіть маємо бачити, яка, наприклад, собівартість цього газу у підземці. Бо багато спекуляцій лунає на цю тему, що ось «Нафтогаз» закачує, купував влітку по 3 гривні, а зараз продає по 7. Я знаю, що це не так. Але на цифрах, наприклад, показати я не можу. А це неправильно», – додав в.о. міністра.

На початку січня пресслужба НАК «Нафтогаз України» повідомила, що українські підземні сховища газу (ПСГ) у 2020 році накопичили рекордний запас газу за останні 10 років – 28,3 мільярда кубометрів.

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