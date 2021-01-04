Україна у ПСГ за 2020 рік накопичила рекордні за останні 10 років запаси газу – «Нафтогаз»

Українські підземні сховища газу (ПСГ) у 2020 році накопичили рекордний запас газу за останні 10 років – 28,3 мільярдів кубометрів, повідомила пресслужба НАК «Нафтогаз України».

«Послуги наших газосховищ зацікавили не лише українські компанії. Наприкінці грудня кількість іноземних клієнтів, що зберігають у нас газ, перевищила 90. Популярність українських сховищ виросла завдяки активному використанню режиму «Митний склад». Ця послуга дозволяє клієнту зберігати газ у ПСГ до 1095 днів без сплати податків та митних зборів. Зокрема, за цей рік в режимі «Митний склад» до українських ПСГ було закачало 11,2 млрд куб м газу... Наприкінці 2020 року Оператор газосховищ запровадив ще одну послугу – моніторинг зберігання газу, переданого у заставу. Тепер банки можуть слідкувати за операціями з газом в сховищах, який клієнти використовують як заставу для отримання кредитів», – йдеться в повідомленні.

У компанії зазначили, що влітку 2020 року було затверджено план розвитку газосховищ до 2029 року на суму 13,5 мільярдів гривень і цьогоріч продовжиться реалізація плану.

Із рекордними запасами газу Україна завершила і 2019 рік. Тоді станом на 31 грудня в українських підземних газосховищах зберігалося майже 19 мільярдів кубометрів газу, що було найвищим показником за 2014-2019 роки.