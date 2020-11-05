«Нафтогаз» повідомив про перші результати відбору газу з ПСГ

Компанія «Нафтогаз України» повідомила про початок відбору газу з підземних сховищ, обумовлений стартом опалювального сезону.

«Українські сховища накопичили рекордний запас газу за останні 10 років – 28,3 мільярда кубометрів. Сезон закачування ми наразі завершили, а газосховища почергово переходять у режим відбору. За останню декаду жовтня з газосховищ було відібрано 0,2 мільярда кубометрів газу», – ідеться в повідомленні «Нафтогазу».

Із рекордними запасами газу Україна завершила і 2019 рік. Тоді станом на 31 грудня в українських підземних газосховищах зберігалося майже 19 мільярдів кубометрів газу, що було найвищим показником за 2014–2019 роки.

У 2019 році на момент початку відбору газу через старт опалювального сезону в українських ПСГ залишалося 21,785 мільярда кубометрів, це тоді також було рекордом за 10 років.