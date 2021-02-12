НКРЕКП уперше анулювала ліцензію постачальника газу

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, уперше анулювала ліцензію за зловживання на ринку природного газу. Про це повідомила пресслужба регулятора.

«12.02.2021 під час свого чергового засідання НКРЕКП прийняла рішення, щодо анулювання ліцензії на право провадження господарської діяльності з постачання природного газу ліцензіату, переважна більшість споживачів якого знаходиться в місті Мелітополі», – йдеться в повідомленні.

У НКРЕКП зазначили, що рішення ухвалили у відповідь на системне порушення ліцензіатом вимог законодавства та ліцензійних умов з постачання природного газу.

Перевірка встановила, що ліцензіат без отримання заяв приєднання до договору постачання газу включав до свого реєстру побутових споживачів, оператором яких є інший постачальник, зауважили в регуляторі.

У НКРЕКП додали, що споживачі, які до 1.03.2021 не встигнуть обрати нового постачальника природного газу, автоматично перейдуть на обслуговування до постачальника «останньої надії». Цих споживачів забезпечать природним газом за ціною, яка не вища за граничну, встановлену Кабміном.