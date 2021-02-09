Тарифи на опалення та гарячу воду цього опалювального сезону не підніматимуть – уряд

Тарифи на опалення та гарячу воду для населення цього опалювального сезону піднімати не будуть. Відповідний меморандум було підписано між Кабінетом міністрів, Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, НАК «Нафтогаз України» і мерами українських міст. Як зазначили у пресслужбі уряду, рішення підтримали всі міські голови.

«Згідно з підписаним документом, до кінця опалювального сезону 2020-2021 років українці безперебійно отримуватимуть опалення. Вартість послуги постачання теплової енергії та гарячої води у багатоквартирні будинки протягом нинішнього опалювального сезону не зміниться», – мовиться у повідомленні.

Документом передбачено, що теплопостачальним підприємствам уряд компенсує різницю між ринковою ціною природного газу та ціною, врахованою у тарифах.

«Уряд гарантує, що фінансування компенсацій для підприємств теплопостачання не перекладатимуть на органи місцевого самоврядування», – йдеться у повідомленні пресслужби.

Окрім того, «Нафтогаз» має розробити та запровадити до 1 вересня поточного року довгострокові цінові пропозиції «для забезпечення сталого рівня цін на природний газ для підприємств теплопостачання». В уряді розраховують, що це дозволить уникнути цінових коливань протягом наступного опалювального сезону.

НАК «Нафтогаз України» повідомляв, що ціна газу для побутових клієнтів в лютому становитиме 6,86 гривні за кубометр.

Згідно з постановою уряду, з 1 лютого і до кінця карантинних обмежень, але не довше ніж до 31 березня 2021 року, ціна на газ для побутових споживачів не повинна перевищувати 6 гривень 99 копійок.

До цієї ціни входять податок на додану вартість та плата за транспортування магістральними газопроводами. Якщо ціна постачальника на газ перевищує цю позначку, його має продати постачальник «останньої надії».

Як заявили 15 січня в Офісі президента, запровадження обмежень на ціну на газ не означає повернення до державного регулювання.

З 1 серпня 2020 року в Україні запрацював ринок газу для споживачів. Відтепер вони можуть змінити постачальника газу на того, чия ціна здається їм привабливішою. Тільки одна компанія може постачати газ по всій країні – це «Газопостачальна компанія «Нафтогаз», що входить до групи «Нафтогаз».