Газ, видобутий в Україні, йде на потреби населення – Вітренко

Газ, що видобутий в Україні і має нижчу собівартість, іде не на експорт, а на потреби українського населення, заявив в ексклюзивному інтерв’ю Радіо Свобода виконувач обов’язків міністра енергетики України Юрій Вітренко.

Так він відповів у «Суботньому інтерв’ю» на запитання з соцмереж щодо чуток, нібито «газ, видобутий в Україні за ціною набагато нижчою, ніж ринкова, йде здебільшого на експорт за високими ринковими цінами, а населення отримує переважно дорогий реверсивний газ із Європи».

«Ті, хто розбирається, знають, що ми (причому ми – це мається на увазі державна компанія «Укргазвидобування») видобуваємо і відпускаємо приблизно стільки ж товарного газу, скільки споживає населення як напряму, так і через теплокомуненерго, централізоване опалення», – сказав Вітренко.

При цьому посадовець пояснив: «Ми знаємо, і це теж невелика таємниця, що собівартість видобутку – до речі, вона зросла дуже сильно, і це теж питання до ефективності діяльності «Нафтогазу», – приблизно 2,6 гривні. Тобто в 2–3 рази менше, ніж ціна, яку зараз платить населення. Потрібно ще враховувати тариф на передачу. Але в принципі у будь-якому разі собівартість набагато менша, ніж ринкова ціна».

«Але цей газ не йде ні на який експорт. Тобто газ, видобутий в Україні, як я і сказав, йде на потреби населення», – запевнив Вітренко.

За його словами, виникає питання, чому не продавати газ для населення за собівартістю.

«Собівартість, умовно, 2,6 гривні, чому б не продавати по 2,6 гривні, а навіщо продавати по 6,99? Пояснюю. Тому що багато людей не може сплачувати навіть по 2,6 гривні. Тому що є пенсіонери, інваліди, є багато людей, які отримують субсидію. І ці субсидії потрібно з чогось сплачувати», – сказав він.

«Далі. Є податки. І є оператор ГТС, який обслуговує труби високого тиску. Це теж витрати. Тому, якщо буде працювати «Нафтогаз» тільки по собівартості, «Нафтогаз» тоді не буде сплачувати достатню кількість грошей в держбюджет через податки, через дивіденди, тобто частину прибутку, а «Нафтогаз» практично весь прибуток сплачує якраз в бюджет – здається, 95%, – то й не буде грошей у держбюджеті, перш за все на ті ж субсидії. Крім того, ми розуміємо, що держбюджет – це зарплати вчителям, медикам, це пенсії, це витрати на оборону», – пояснив Вітренко.

Після того, як із початку січня в Україні зросли ціни на побутовий газ, що разом із іншими підвищеннями цін на комунальні послуги стало викликати акції протесту в багатьох місцях України, у владі стали обмірковувати, як ці тарифи знизити знову. Відтак на нараді в офісі президента 13 січня було вирішено відмовитися від ринкових цін і знову запровадити державне регулювання цін на газ, директивно знизивши їх більш ніж на 30 відсотків.

Згідно з постановою уряду, ухваленою в середині січня, з 1 лютого і до кінця карантинних обмежень, але не довше ніж до 31 березня 2021 року, ціна на газ для побутових споживачів не повинна перевищувати 6 гривень 99 копійок за кубометр.

До цієї ціни входять податок на додану вартість та плата за транспортування магістральними газопроводами. Якщо ціна постачальника на газ перевищує цю позначку, його має продати постачальник «останньої надії» – це «Нафтогаз України». «Нафтогаз» тим часом повідомив, що його ціна газу для побутових клієнтів у лютому становитиме 6,86 гривні за кубометр.

Як заявили 15 січня в офісі президента, тимчасове запровадження державного регулювання ціни на газ не означає повернення до державного регулювання.

Тим не менше, цей крок викликав занепокоєння Міжнародного валютного фонду і, як вважають, став однією з низки причин, із яких МВФ відмовився надавати Україні черговий транш своєї позики, заявивши, що Україні «потрібен більший прогрес» у реформах. 12 лютого МВФ без ніяких підписаних рішень завершив роботу своєї віртуальної через пандемію місії в Україні, робота якої зосереджувалася, серед іншого, на заходах українського уряду у сфері енергетики.

Із 1 серпня 2020 року в Україні запрацював ринок газу для споживачів. Відтепер вони можуть змінити постачальника газу на того, чия ціна здається їм привабливішою. Тільки одна компанія може постачати газ по всій країні – це «Газопостачальна компанія «Нафтогаз», що входить до групи «Нафтогаз».