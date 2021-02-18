Коболєв про лист Вітренка: «поки що вирішили ігнорувати»

Голова правління національної акціонерної компанії «Нафтогаз» Андрій Коболєв прокоментував листа виконувача обов’язків міністра енергетики Юрія Вітренка, якому той пропонує його звільнити.

На питання журналіста під час презентації бізнес-стратегії «Нафтогазу» до 2025 року Коболєв вказав на свій попередній виступ. У ньому він заявив, що для виконання програми до 2020 року бракувало передумов, які не залежали від очолюваної ним компанії.

«Нам вдалося кардинально змінити парк нашого обладнання, проінвестувати в це суттєві гроші. Але, на жаль, ті передумови, які так само були в програмі 2020 щодо надання нових ліцензій, спрощення Податкового кодексу, підписання нових угод про розподіл продукції не були виконані. На жаль із 19 умов, які були перелічені в цій програмі, повністю та вчасно була виконана лише одна. Вс інші виконувалися або пізніше, бо лишаються невиокнаними до цього часу. Головні умови були виконані в кінці 2020 року, і ми дуже вдячні уряду і президенту за можливість підписати чотири угоди на розподіл продукції», – сказав він.

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Коментуючи висновки державного аудиту, на які Вітренко посилається в своєму листі, Коболєв зазначив, що позиція Державної аудиторської служби суперечить вимогам уряду. За його словами, Держаудит по суті закидає компанії використання міжнародних стандартів бухгалтерської звітності, тоді як уряд вимагає від «Нафтогазу» готуватися до того, щоб стати публічною компанією.

«Ви не можете бути на біржі і не дотримуватися міжнародних стандартів. Це просто неможливо, вас туди просто не пустять. Тому, з одного боку говорити нам: «ставайте міжнародною компанією», а з іншого боку, робити звіт, в якому написано, що проблема «Нафтогазу» в тому, що ми використовуємо ці міжнародні стандарти – як на мене, є певним протиріччям», – міркує голова правління.

Він додав, що керівництво «Нафтогазу» наразі не реагує на закиди аудитора та голови Міненерго.

«Ми як команда для себе зробили вибір, ми вважаємо що йти в напрямку затвердженої цілі, ставати міжнародною компанією – це є наш шлях. Я думаю, що в цьому аспекті висновок Державного аудиту не витримує жодної критики. Тому поки що, якщо чесно, ми вирішили для себе ігнорувати цей неприємний документ, так само як і лист, про який ви говорили, і рухатися далі», – підсумував він.

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15 лютого українські медіа повідомили, що виконувач обов’язків міністра енергетики України Юрій Вітренко звернувся до прем’єр-міністра Дениса Шмигаля з пропозицією розглянути звільнення керівництва НАК «Нафтогаз України» включно з головою Андрієм Коболєвим, а також припинення контрактів із членами Наглядової ради.

Серед причин Вітренко назвав нібито незадовільні результати діяльності компанії, де до липня 2020 року працював виконавчим директором.