Уряд може знову запровадити єдину платіжку за газ та розподіл – Вітренко

Уряд може знову запровадити єдину платіжку за газ та розподіл, повідомив виконувач обов’язків міністра енергетики Юрій Вітренко у фейсбуці.

«З конкретних речей, над якими ми зараз працюємо у відповідь на запит багатьох споживачів, – це перехід на одну платіжку за газ та розподіл, при цьому щоб тариф на розподіл не був в одних регіонах вищим за тарифи в інших регіонах», – написав Вітренко у фейсбуці.

24 грудня 2019 року Національна комісія з регулювання енергетики та комунальних послуг змінила порядок оплати доставки газу. З 1 січня 2020 року квитанції за газ та його доставку сплачуються окремо. Гроші отримують постачальник газу та газорозподільна компанія.