Уряд планує об’єднати дві платіжки за газ

Кабінет міністрів працює над тим, щоб платіжки за газ та його доставку об’єднати в один документ, але остаточне рішення має ухвалити регулятор. Про це заявив у Верховній Раді прем’єр-міністр України Олексій Гончарук.

«Дві платіжки – це правильний крок, але дійсно, правильніше було б, щоб людина отримувала одночасно їх і одним документом. Тобто правильно розділити ці послуги, але одночасно організувати платіжки за них в один документ. Ми зараз над цим працюємо», – зазначив прем’єр

Він додав, що рішення про розділення платіжок ухвалила Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики та комунальних послуг.

Розділення платіжок відбулося в рамках реформи на газовому ринку, яка передбачає відокремлення послуг.