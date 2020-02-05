Пропозиція платити собаками й атаки опонентів. Депутати коментують падіння рейтингу Зеленського

Володимирові Зеленському довіряють 59% населення, а не довіряють – 32%. Про це свідчить січневе опитування соціологічної групи «Рейтинг». Хоча у грудні показники президента були кращими: 67% довіряли Зеленському і 25% – не довіряли.

Дані ще одного соціологічного опитування, проведеного Центром «Соціальний моніторинг» і «Українським інститутом соціальних досліджень ім. О. Яременка», свідчать про те, що рейтинг довіри українців до Володимира Зеленського наприкінці січня 2020 року становив 49,4%. При цьому голові держави не довіряють 39,3% опитаних.

І хоча Володимир Зеленський продовжує залишатися найпопулярнішим українським політиком, його рейтинг сповзає донизу. Чому так відбувається – розмірковують народні депутати України.

Ольга Савченко («Слуга народу»):

– Люди завжди чекають змін у себе вдома уже прямо зараз. Ніхто не розуміє, що хтось ухвалює якісь закони і вони колись покращать життя. Ми хочемо вже сьогодні бачити зменшення в платіжці. Ми хочемо вже сьогодні бачити, що у нас, коли виходиш, рівна дорога. Люди цього не бачать, і є певний момент розчарування. Завжди, при будь-якій владі спочатку йде підйом і великі очікування, потім – внутрішнє розчарування.

– Тобто це закономірно?

– Це закономірно. А потім воно вирівняється і рейтинг буде зростати.

– А депутати якось впливають на падіння рейтингу президента?

– Впливають, так.

– В погану сторону? Чи хорошу?

– Ми дуже стараємося (сміється).

– Це в лапках?

– Ну так, трошки є (сміється).

Андрій Ніколаєнко («Батьківщина»):

Собачками розраховуватись пропонують? Пропонують

– Жити краще стає? Відповідь – не стає! Тарифи залишились старі. Вони не чесні, не справедливі. Премії Коболєв і компанія собі виписують? Так, виписують! Собачками розраховуватись пропонують? Пропонують. Прем’єр-міністр вважає себе профаном, міністр економіки – дебілом. Ну, з чого людям радіти? Слава Богу, що в нас тепла доволі зима і що, поки що, не було колапсу в інфраструктурі. Уряд – непрофесійний. Вони не здатні ефективно керувати районом, навіть не областю. А вони зараз керують всією державою. Ця історія може погано закінчитися, якщо Зеленський не почне робити кадрові висновки.

Марина Бардіна («Слуга народу»):

Опоненти використовують це як інструмент боротьби із шаленою популярністю президента

– Я б, як соціолог, не сказала, що це суттєве пониження рейтингу президента. Але, разом з тим, ми дійсно усвідомлюємо ту шалену кампанію, яка відбувається проти президента. Це і відносно ринку землі, який, власне, був обіцяний у його передвиборчій програмі, це і закиди щодо народовладдя, а закони насправді зараз напрацьовуються в «Слузі народу». Тобто ми слідуємо цим обіцянкам, а опоненти використовують це як інструмент боротьби із шаленою популярністю президента.

Микола Тищенко («Слуга народу»):

– Завжди партія влади, і в минулі часи, якщо брати історичні довідки, завжди партія влади трошки в рейтингах «падає».

– А конкретно? Можливо, платіжки не такі, як очікувалось, або зовнішня політика підводить, або депутати якось не так себе поводять, а люди це все бачать…

– Ні! По-перше, всі попередники об’єдналися проти нас, всі «срєдства масовой інформації» також працюють проти нас, всі ці ботоферми працюють проти нас.

Ніна Южаніна («Європейська солідарність»):

– Можливо, це така історія, яка повторюється кожного разу, але, мені здається, тут є певні особливості, тому що такий кредит довіри, як народ України висловив саме до цього президента, можна було ефективніше витратити. Хоча інколи вони кажуть, що п’ять місяців – це невеликий строк, і щось, можливо, ще вдасться їм зробити. Мені здається, що їхній непрофесіоналізм відіграв таку значну роль.

– Їхній – це чий?

–Взагалі, всієї команди, починаючи від президента, від уряду і монобільшості в залі. На сьогодні більшість законів, які проголосовані і які є більш-менш прогресивними, – це те, що залишилось напрацьованим із попереднього скликання. Це більшість цих законів. А що буде далі – побачимо, але мені здається, що цей відсоток довіри мали б використати на системні комплексні реформи.

Роксолана Підласа («Слуга народу»):

– У будь-якому випадку після виборів в українців настає якесь розчарування. Можливо, зміни відбуваються не так швидко, як вони хотіли б, або вони уявляли якісь інші речі, які мали відбутися, а команда «Слуги народу» і президента спрямовують свої зусилля в першу чергу на виконання програм, із якими вони йшли на вибори. Той самий, наприклад, прозорий ринок землі – це є абсолютною частиною програми президента. Але, відверто кажучи, я не впевнена, що всі виборці читають програму кандидатів у президенти, тому в них (у виборців – ред.) настає певне розчарування після цього.

Антон Яценко, народний депутат, група «За майбутнє»:

Тому що весь цей рейтинг побудований був виключно на аферизмі

– Причини (падіння рейтингу – ред.) дуже прості: як прийшло, так і піде. Тому що весь цей рейтинг побудований був виключно на аферизмі, на тому, що серіал «Слуга народу», на телеканалі «1+1», скажімо так, нічим він не підтверджувався. Звичайно, після того, як вони отримали всю повноту влади, я маю на увазі точку неповернення, це 29 серпня – нова Верховна рада, монобільшість і так далі, – то ми всі спостерігаємо постійні результати діяльності цієї влади. От зараз нові платіжки на газ. Їхні депутати радять людям похилого віку продавати там собак, котів і так далі.

– Собак тільки радили. Котів не радили.

– Мене дивує, що вони взагалі мають якийсь рейтинг зараз. Але я думаю, що це не надовго. Після ухвалення того самого закону про азартні ігри, того самого закону земельного, я думаю, вони будуть його проштовхувати, то я думаю…

– Але відкриття ринку землі – це те, що президент Зеленський обіцяв, коли він йшов на вибори, тому зараз йому цим дорікати…

– Ще раз… ну, як вам краще сказати… я не розумію словосполучення «президент Зеленський». При всій повазі.

Інна Совсун («Голос»):

Ми розуміємо дуже добре, що головна людина, яка ухвалює рішення про війну на Донбасі, – це Володимир Путін

– Паралельно з’явилася інша інформація – про очікування від президента Зеленського. І ця соціологія вказує, що очікування від президента Зеленського – це припинення бойових дій на Донбасі. Більше як 60% українців вважають, що це – першочергове завдання президента. І треба визнавати, що припинення війни на Донбасі не є повністю рішенням, яке може ухвалити президент Зеленський. Це не те, на що він може стовідсотково впливати. Ми розуміємо дуже добре, що головна людина, яка ухвалює рішення про війну на Донбасі, – це Володимир Путін, і в цих умовах президент, пообіцявши припинити війну, апріорі заклав міну уповільненої дії, тому що він не може зупинити війну. Достеменно, він не може зробити це в короткотерміновій перспективі, але разом з тим очікування громадян виросли дуже серйозно. І в цій ситуації, звичайно, рейтинг буде продовжувати падати, тому що у громадян є певні очікування, які президент, при всьому бажанні, не може задовольнити.

Тетяна Плачкова («Опозиційна платформа – «За життя»):

– Нас усіх не дивує, коли рейтинг президента падає одразу після виборів, тому що не всім подобається, як просуваються реформи. Не всім зрозуміла програма, з якою іде президент. Але мене особисто шокувала така велика цифра недовіри до президента, тому що такий високий антирейтинг – це вже про щось говорить. Чому падає рейтинг президента? Я вважаю, що це через те, що відбувається в його фракції. Як ми пам’ятаємо, президент сказав, що всю відповідальність за діяльність уряду, за діяльність фракції він бере на себе. Дуже багато випадків було, коли президент фактично рятував від всіляких скандалів і прем’єр-міністра, і депутатів від фракції «Слуга народу». І це не може бути непомітним.