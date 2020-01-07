Українську економіку недооцінюють. Що їй потрібно у 2020 році? (Світова преса)

Про те , що потрібно для посилення економіки України , йдеться в статті Atlantic Council.

Про нову газову угоду між Україною та Росією на тлі часткового відновлення відносин між ними мовиться в статті Financial Times.

Про нового посла України в США пише The Hill.

Українську економіку недооцінюють, але на неї очікує сильний 2020 рік, пише шведський економіст Андерс Ослунд у статті для американського аналітичного центру Atlantic Council.

Суттєві досягнення економіки України за 2019 рік погано розуміють як в самій Україні, так і за її межами. Це не дивно, тому що самі українці звикли підозрювати свій уряд у найгіршому в той час, коли іноземні ЗМІ рідко пишуть про реформи в Україні без помилок.

Тим не менш прогрес, якого досягнули протягом минулого року, відкриває двері для суттєвого прориву протягом 2020 року, переконаний Ослунд.

Основні сфери, за якими варто буде стежити цього року, це «чистка» правоохоронних органів, модернізація державної бюрократії та відкриття усіх можливих ринків для конкуренції.

«Чистка»

У 2019 році в Україні пройшли найбільш вільні та чесні національні вибори в історії її незалежності, вважає автор. Стару гвардію безцеремонно відсторонили від влади. Українська політика побачила зміну поколінь. Тепер важливо розширити цю «чистку» також і на інші державні інститути, переконаний Ослунд.

Великою проблемою, на його думку, все ще залишаються, наприклад, корумповані суди на всіх рівнях, реформа СБУ та права власності.

Радянська бюрократія

Україна також потребує сучасної комп’ютеризованої системи державної адміністрації замість бюрократії радянського зразка, переконаний автор.

Тож, на його думку, президент України Володимир Зеленський іде вірним шляхом із ідеєю «держави в смартфоні».

Відкриття ринків

Ослунд вважає, що Україна має чудовий інструмент для відкриття ринків у вигляді Угоди про асоціацію з ЄС, яка містить сотні правил для цього.

У другому та третьому кварталах 2019 року ВВП України досяг темпів зростання на понад 4 відсотки, а прем’єр-міністр України Олексій Гончарук ставить за мету 5 відсотків у 2020 році та 7 відсотків у наступні роки.

На думку Ослунда ці цілі є розумними та реалістичними, тим паче, що зараз створені макроекономічні основи, які дозволять це зробити.

«Багато що залежатиме від того, чи зможе Україна відкрити економіку, створивши прозорі та рівні умови», – підсумовує автор.

Газова угода між Україною та Росією вигідна Москві, йдеться у статті видання Financial Times. Деталі цієї угоди показують, що президент Росії Володимир Путін добре розуміється на енергетичному ринкові, вважає оглядач Нік Батлер.

Часткове відновлення відносин між Росією та Україною, за яким можна було спостерігати протягом останніх кількох тижнів, не припинить конфлікту на сході України і не призведе до повернення нею анексованого Криму. Але коли мова йде про енергетику, нова угода є важливою для обох держав і, можливо, є значним успіхом для президента Росії Володимира Путіна, припускає автор.

Україна припинила прямі закупівлі газу з Росії з 2015 року, і угода не підтверджує, що вони будуть відновлені. Але багато аналітиків вважають, що це станеться, і що були узгоджені нові тарифи. Згідно з деякими звітами, Росія готова продавати Україні 15 мільярдів кубометрів газу, і Путін нібито запропонував знижку на 20-25 відсотків.

«В цілому ці кроки, ймовірно, є найкращим можливим результатом. Україна має малу владу на противагу своєму потужному сусідові, а Франція та Німеччина наполягають на врегулюванні переговорів, тож кращі умови навряд чи були», – вважає оглядач.

«Обмін полоненими наприкінці грудня підтверджує, що обидві сторони мають інтерес до стабілізації відносин», – мовиться у статті. Але в енергетичному плані баланс чинної угоди грає на руку Москві.

Російський газ далі надходитиме в Європу через Україну, а новий трубопровід «Північний потік 2» уже майже завершений і затримується лише через американські санкції. Водночас зближення між Росією та Україною ускладнить підтримку на користь застосування санкцій в умовах сильної опозиції з боку уряду Німеччини.

Контролюючи ключову газову інфраструктуру, Росія забезпечує собі важливе джерело доходів від експорту газу, мовиться у статті.

Про нового українського посла в США Володимира Єльченка пишуть в статті американського видання The Hill.

У понеділок український дипломат вручив вірчі грамоти президентові США Дональду Трампу. Єльченко був одним із шести дипломатів, присутніх на церемонії. Як пояснює видання, такі заходи – рутинна подія для дипломатів. Вони відбуваються кілька разів на рік, але для преси зазвичай є закритими, мовиться у статті.

Серед учасників церемонії також були дипломати від Південної Кореї, Таїланду, Сенегалу та Демократичної Республіки Східний Тимор. Про це повідомили у Білому домі.

У виданні нагадують, що до цього Єльченко був постійним представником України в Раді безпеки ООН.​

«Присутність Єльченка була помітною, враховуючи процедуру імпічменту, яка розгортається у Капітолії, і яка зосереджена на діях Трампа щодо України», – йдеться у статті.

Після оголошення імпічменту Сенат тепер у найближчі тижні має намір розпочати розгляд справи щодо Трампа, хоча законодавці все ще домовляються про умови провадження, йдеться у статті.

Демократи виступають за те, щоб чиновники адміністрації Трампа давали свідчення, в той час як республіканці прагнуть швидкого розгляду справи, без виступів свідків.