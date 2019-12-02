Визначати тарифи не є функцією президента України – Омельченко

Гості програми «Ваша Свобода»: Юрій Камельчук, народний депутат України («Слуга народу»), член комітету Верховної Ради з питань енергетики та житлово-комунальних послуг; Володимир Омельченко, директор енергетичних програм Центру Разумкова; соціолог, директор Фонду «Демократичні ініціативи» Ірина Бекешкіна

Українська влада знайшла «цікаве рішення», яке дозволить наступної зими зменшити тарифи на тепло наполовину, заявив президент України Володимир Зеленський у відеоблозі.

Раніше Офіс президента України оприлюднив відео наради за участю Зеленського та прем’єр-міністра Олексія Гончарука, на якій президент вимагав негайного зниження тарифів на опалення. «Люди повинні отримати платіжку за грудень місяць, і там повинні бути вже знижені тарифи», – сказав Зеленський.

Олександр Лащенко: Пане Омельченко, можна досягти у цьому місяці вже, щоб люди отримали платіжки і там були вже нижчі тарифи? Якою ціною цього можна досягнути? Олексій Гончарук сказав, що вже порахували і реально зробити зменшення тарифів всередньому на 80-130 гривень або у відсотковому значення 10-15%...

Володимир Омельченко: Це абсолютно реально. Оскільки ціна на газ порівняно з минулим роком на європейських біржах значно знизилася. Як відомо, ціна газу, який купував «Нафтогаз» і закачував у сховища у літній період, орієнтувалася на європейські біржі. На 20% нижча, ніж була в минулому році. Виходячи з цього фактору, українці мають отримати нижчі ціни на газ.

Але там є дуже серйозні інтереси певних олігархічних структур, монополія «Нафтогазу», теплоенерго і так далі. Зацікавлені (олігархічні клани – ред.) не у зниженні, а в підвищенні. Коли, наприклад, ціна на міжнародних біржах на газ падає на 40%, то вони кажуть, що у нас вона знизиться лише на 7% порівняно з першим кварталом минулого року. Якщо знижується ціна на природний газ, відповідно має знижуватися і ціна на тепло.

Тут стратегічно Зеленський не дуже правильно вчинив, оскільки це не його функція – казати, які повинні бути тарифи. Якщо він сказав, що вони будуть нижчі, то він взяв на себе політичну відповідальність. Якщо цього зниження не відбудеться, люди будуть насамперед питати не з уряду, не з НКРЕКП, а з нього.

Тут деяка маніпуляція з боку урядовців. Вони кажуть, що зниження тарифу в порівнянні з першим кварталом минулого року, коли ціни на природній газ були надзвичайно високі. Є потенціал цін не на 10-15% зменшити, а значно більше. НКРЕ КП разом з місцевими громадами здатна переглянути тариф на теплокомуненерго без жодних змін в законі.

З’явився новий ресурс – більше 60 мільярдів гривень. Але куди він пішов – незрозуміло



Як піднялася ціна на природний газ майже у 3-4 рази, то з’явився новий ресурс – більше 60 мільярдів гривень. Але куди він пішов – незрозуміло. Як піднялися тарифи, керівництво «Нафтогазу» обіцяло, що буде збільшений видобуток до 20 мільярдів кубометрів компанією «Укргазвидобування». Насправді цей видобуток не збільшився, а знизився і продовжує на сьогодні знижуватися.

На сьогодні «Нафтогаз» пропонує збільшити транспортування магістральними газопроводами приблизно у 3 рази, а також є пропозиції збільшення тарифу розподільними газопроводами теж у 3 рази. Якщо ця пропозиція буде ухвалена, то ціни не тільки не знизяться, а, навпаки, зростуть.

– Пані Бекешкіна, у розпал президентської кампанії навесні цього року для переважної більшості українських респондентів, виборців навіть не питання війни, хоча це дуже гостро і важливо, а питання зниження тарифів було фактично топовим. І ви особисто констатували, що «медовий місяць» влади і народу закінчився», хоча на його зміну прийшов відносно солодкий «цукерковий». І питання тарифів тут також далося взнаки, так я розумію?

Ірина Бекешкіна: Коли ми питали про першочергові п’ять дій президента Зеленського, то все таки це Донбас, 74% – мир на Донбасі. Але зниження тарифів входить у трійку найбільш важливих кроків президента, яких від нього очікували. Раніше таких платіжок не було великих, тому що не було опалювального сезону, а зараз це стає найбільш актуально для людей.

Зниження тарифів входить у трійку найбільш важливих кроків президента



Багато людей взагалі сподівалися на якесь диво, що зараз раптом все зміниться і закінчення «епохи бідності». Вони, звичайно, цього не дочекалися. У багатьох були дуже завищені очікування. У будь-якого президента взагалі рейтинг обвалювався, тому що всі у нас кандидати у президенти обіцяли неможливе. А якби вони не обіцяли, то їх, може, й не обрали. Тому це у нас така взагалі закономірність.

– Пане Камельчук, який ваш коментар з приводу цієї наради за участі президента, прем’єра щодо тарифів?

Юрій Камельчук: У складовій вартості опалення є, окрім газу, зарплатна складова й інвестиційна складова і складова, яка йде на ремонт мереж. Було би логічно, як нам не хотілося б насправді йти в момент зменшення платіжки, направити цей прибуток на ремонт, щоб теплопостачання було постійним і мало би менше енергозатрат. У зв’язку з цим з часом можна буде зменшити платіжки за рахунок того, що менше будемо гріти повітря.

У нас потреба – трошки більше 21 мільярда. 15 мільярдів видобуває «Укргазвидобування». Може видобувати Україна більше, якби раніше почала у це інвестувати. Хто був зацікавлений у це не інвестувати? Напевне, ті, хто торгували в основному не українським газом. Більше того, по собівартості газ достатньо може бути у нас низький, якщо буде правильно поставлене обладнання....

Українські інвестори бояться вкладати ці гроші, бо для них це великі гроші. Для іноземних інвесторів, яких ми не пускаємо поки що в Україну, можливо, це менші гроші, але водночас є ризик того, що до нас прийде, скажімо, російський капітал.

Ми презентуємо, що в Україні є великі запаси. По-друге, іноземні інвестори кажуть, що їм потрібні прозорі правила ринку, розуміння, якщо вони сюди вкладуть, то їх захистять, буде суд справедливий, якщо, не дай Боже, якісь ситуації. Наша ГТС може передавати свій газ, як тільки ми почнемо у нього вкладати. Ціна газу українського видобутку близько 180 доларів за тисячу кубометрів.

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