Візит Зеленського до країн Балтії може посилити позиції України на переговорах «нормандської четвірки» – Ігор Рейтерович

Гості програми «Ваша Свобода»: політичний експерт Ігор Рейтерович; народний депутат України (партія «Слуга народу») Василь Мокан.

Після Естонії – Литва. Президент України Володимир Зеленський продовжує візит державами Балтії. 27 листопада він зустрівся зі своїм литовським колегою Ґітанасом Науседою, а напередодні переговорив із президентом Естонії Керсті Кальюлайд, яка подарувала президентові України електровелосипед.​ Чим ще цікавий цей візити, крім електробайка? Як Україна разом із Балтією протистоїть Росії? Адже Литва, Естонія, Латвія є в Європі фактично найміцнішими союзниками України у протидії російській анексії Криму і агресії на Донбасі.

Олександр Лащенко: Пане Рейтерович, ви погодитеся, що Литва, Латвія, Естонія – ледь не найміцніші союзники України в ЄС. Але, на ваш погляд, яке їхнє значення у тому сенсі, що маленькі країни все ж таки, при всій повазі, і який сенс від цього візиту?

Багато великих країн повинні повчитися, як насправді треба протистояти російській агресії, як треба допомагати Україні

Ігор Рейтерович: Країни, може, і маленькі, але їхній голос дуже добре чутно. І за попередніх президентів дуже голосно говорили про проблеми України. І це був той майданчик, який дозволяв нам додатково заявляти про агресію Росії. Це було дуже показово.

Багато великих країн повинні були цьому повчитися, як насправді треба протистояти цій агресії, як треба допомагати Україні. І Естонія, наприклад, важлива для України ще з однієї причини. Там є таке місто Нарва. «Казус Нарви» дуже довго обговорювали в НАТО і говорили, що, наприклад, буде, якщо Росія введе туди «зелених чоловічків».

Це може принести для України дуже суттєві переваги, в тому числі черговий раз наголосити на агресії з боку Російської Федерації

Не такий мінімальний вплив від подібних візитів, якщо їх правильно подати і обговорити. Це може принести для України дуже суттєві переваги, в тому числі черговий раз наголосити на агресії з боку Російської Федерації, наголосити на тому, що вона не виконує абсолютно свої вимоги, які були до неї висунуті.

Напередодні зустрічі у «нормандському форматі» це важливо. Повідомлення про ці заяви, які прозвучали, будуть розтиражовані європейськими ЗМІ. Будемо сподіватися, що трохи вплине на Німеччину і Францію, які також готуються взяти участь в цій зустрічі, і вони зрозуміють, що немає одностайного нейтрального ставлення в ЄС до дій Росії.

Дуже добре, що президент з таким візитом поїхав, тому що, крім чисто політичного моменту, є економічні моменти

Дуже добре, що президент з таким візитом поїхав, тому що, крім чисто політичного моменту, є економічні моменти. Діджиталізація, про яку зараз так багато говорять, а Естонія – це лідер ЄС.

Ми повинні з цими країнами посилювати співпрацю. Це – майданчик в ЄС. Але президент і його команда не до кінця його використали. Можна було озвучити якісь тези, з якими Україна поїде на цю («нормандську» – ред.) зустріч. Ми самі до сьогодні чітко не знаємо, з яким планом А, В або С Україна поїде на цю зустріч.

Єдине, що дисонувало – заява про Коломойського. Коли президент починає пояснювати іноземних журналістам, що президент – він, а не Коломойський, то це виглядає дивно

Він (Зеленський – ред.) говорив ті речі, які поділяються переважною більшістю українців, тобто він не перетнув ніяких «червоних маркерів».

Єдине, що дисонувало – це заява про Коломойського. Коли президент починає пояснювати іноземних журналістам, що президент – він, а не Коломойський, то це вже виглядає дивно.

Подібними заявами, навпаки, підкреслюється важливість Коломойського для політичних процесів, які є в Україні.

– Пане Мокан, як ви оціните заяву Володимира Зеленського з приводу того, хто справді глава української держави?

Василь Мокан: Ця заява спрямована не стільки на ЄС, скільки іншим аудиторіям – США і внутрішній аудиторії України. Тому що дуже багато спекуляцій на цю тему, що в нас начебто Коломойський відіграє визначальну роль в українській політиці.

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Хоча це зовсім не так насправді. Плюс в контексті переговорів, у тому числі і з МВФ, і з західними нашими партнерами цей меседж несе вагоме змістовне навантаження. Зловживати цим не потрібно, і щоб це не виглядало, як позиція виправдовування, але чітко сказати, хто у нас формує пріоритет зовнішньої і внутрішньої політики, це важливо.

– Пане Рейтерович, Володимиру Зеленському в Естонії подарували електровелосипед із десятьма швидкостями, який коштує, за даними DePo.ua, 2 490 євро... Пам’ятаємо кіношного героя Голобородька, як він їздив на Банкову. Але така невимушеність (у хорошому сенсі), офіціозу менше (ну, без нього ніяк) – як це можна оцінити, на ваш погляд?

Ігор Рейтерович: Я такому подарунку не здивувався, оскільки багато офіційних осіб Естонії дійсно на роботу їздять на подібному транспорті. Для них це абсолютно нормальний подарунок. Плюс вони зробили промоцію своєму бренду. Я не казав би, що це якийсь політичний тролінг. Можливо, ми наступний запис побачимо не з «Тесли», не з вулиці, а вже за кермом велосипеда.

– Пане Мокан, оцініть візит президента України до країн Балтії...

Технологічно ці візити зараз дуже вдало лягають у загальну ситуацію перед зустріччю у «нормандському форматі»

Василь Мокан: Технологічно ці візити зараз дуже вдало лягають у загальну ситуацію перед зустріччю у «нормандському форматі». Ці візити можуть сформувати позитивну картинку і в країнах ЄС. На самі переговори навряд чи вплинуть, тому що вони будуть складні.

З точки зору посередництва Франції і Німеччини, візити у країни, які є найбільшими друзями України у міжнародній політиці, важливі.

Росія, як правило, також активізує своїх умовних «друзів», в тому числі і в Європі, які здійснюють різні провокативні візити і заяви роблять напередодні таких зустрічей. Якщо в інформаційному просторі такі заяви звучать, відповідно і впливає воно на сприйняття цих переговорів мешканцями ЄС.

Ми використали правильну стратегію, відвідавши країни-друзі. Вони також зацікавлені в результативності переговорів, оскільки з боку Росії для них також є потенційна небезпека і ризик агресивної зовнішньої політики.

А з приводу велосипеда, то я також не бачу бажання з боку естонських колег якось «піддіти» президента. Навпаки, такий подарунок – певний символ. Був і відповідний серіал, і навіть логотип пропонувався партійний із велосипедом. Це символ задекларованого бажання реформувати країну.