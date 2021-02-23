У «Слузі народу» не виключають чергового розгляду призначення Вітренка в Раді

Верховна Рада може на найближчому пленарному тижні знову розглянути питання щодо призначення Юрія Вітренка на посаду першого віцепрем’єр-міністра – міністра енергетики, заявив перший заступник голови фракції «Слуга народу» Олександр Корнієнко.

«Теоретично – так. Кадрові питання йдуть поза порядком денним. Якщо в понеділок ми на засіданні фракції визначимося, що виносимо знову кандидатуру Юрія Юрійовича, то виноситимемо», – сказав Корнієнко.

За його словами, незважаючи на розширення повноважень виконувачів обов’язків міністра, фракція хотіла б бачити Вітренка також і на посаді першого віцепрем’єра.

Верховна Рада працюватиме в режимі засідань наступного тижня.

Парламент двічі не зміг призначити Вітренка міністром.

Від 21 грудня 2020 року Юрій Вітренко, за рішенням уряду, працює першим заступником міністра енергетики і тимчасовим виконувачем обов’язків міністра.

До липня 2020 року Юрій Вітренко працював виконавчим директором компанії «Нафтогаз України».