Рада не призначила Вітренка міністром енергетики

Верховна Рада не змогла призначити Юрія Вітренка першим віцепрем’єром – міністром енергетики.

За його кандидатуру проголосували 204 народні депутати при 226 необхідних для призначення. 45 парламентарів виступили проти, 62 утрималися.

З 21 грудня 2020 року Юрій Вітренко працює першим заступником міністра енергетики і тимчасовим виконачем обов’язків міністра.

За чотири дні до цього Верховна Рада вперше не змогла призначити Вітренка першим віцепрем’єр-міністром і міністром енергетики.

До липня 2020 року він працював виконавчим директором компанії «Нафтогаз Україна».