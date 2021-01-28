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28 січня 2021, Київ 15:20
Новини | Політика

Рада не призначила Вітренка міністром енергетики

За кандидатуру Вітренка проголосували 204 народні депутати при 226 необхідних для призначення

Верховна Рада не змогла призначити Юрія Вітренка першим віцепрем’єром – міністром енергетики.

За його кандидатуру проголосували 204 народні депутати при 226 необхідних для призначення. 45 парламентарів виступили проти, 62 утрималися.

З 21 грудня 2020 року Юрій Вітренко працює першим заступником міністра енергетики і тимчасовим виконачем обов’язків міністра.

За чотири дні до цього Верховна Рада вперше не змогла призначити Вітренка першим віцепрем’єр-міністром і міністром енергетики.

До липня 2020 року він працював виконавчим директором компанії «Нафтогаз Україна».

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