Вітренко пояснив пропозицію про імпорт газу з Росії через «незалежні компанії»

Виконувач обов’язків міністра енергетики Юрій Вітренко 15 січня пояснив, що мав на увазі, коли допустив можливість імпорту газу «незалежними компаніями з Росії».

«Розблокування експорту газу незалежними компаніями з Росії означає, що компанії, які є незалежними від «Газпрому», і які видобувають газ у Росії, наприклад Shell, зможуть експортувати газ із Росії через газотранспортну систему Росії, оператором якої є «Газпром… Проти розблокування експорту газу з Росії незалежними компаніями виступає «Газпром», який транзитує газ через Україну і продає його європейським компаніям на точках передачі вже після перетину західного кордону України. Якщо хтось пропонує відновити прямий імпорт українськими компаніями газу від «Газпрому», або щоб державні компанії купували напряму імпортований газ з Росії, то пишіть, хто це пропонує, тому що ми таких пропозицій не робили», – написав Вітренко у фейсбуці.

«За те, щоб Україна позбулася критичної залежності від імпорту газу напряму з Росії… в «Нафтогазі» відповідав безпосередньо я, і ми це забезпечили, тому я хочу скористатися нагодою подякувати всім причетним до цього»,– наголосив в.о. міністра енергетики.

Днем раніше, 14 січня, Юрій Вітренко назвав одним із «елементів сталого рішення» проблеми ціни газу для населення «розблокування транзиту газу з Середньої Азії, експорту газу незалежними компаніями з Росії, перенесення точок передачі газу європейським покупцям газпромівського газу».

Теза про можливість імпорту газу з Росії через «незалежні компанії» викликала обурення багатьох коментаторів під постом Вітренка у фейсбуці. Вони вважають, що насправді «незалежних» від російської держави компаній усередині Росії не існує.

З критичною заявою виступила також політична партія «Європейська солідарність». У цій політичній силі заявили, що «розглядають (слова Вітренка – ред.) як доказ намірів вищого політичного керівництва держави повернути Україну в енергетичну залежність від Москви».