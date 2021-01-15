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15 січня 2021, Київ 11:36
Новини | Економіка

Запорізька АЕС вийшла на повну потужність, до мережі підключили п’ятий енергоблок – «Енергоатом»

Повідомляється, що раніше через недостатню пропускну спроможність існуючих ліній електропередач Запорізька АЕС працювала не на повну потужність (фото ілюстративне)

Після продовження терміну експлуатації на наступні десять років та завершення ремонту до мережі підключили п’ятий енергоблок Запорізької атомної електростанції, повідомила у п’ятницю пресслужба НАЕК «Енергоатом».

«Сьогодні о 0:25 до енергомережі підключено енергоблок №5 Запорізької атомної електростанції потужністю 1000 МВт. Усі шість енергоблоків станції перебувають у роботі. Вперше в історії український гігант атомної енергетики Європи Запорізька АЕС наблизилась до повної проєктної потужності у 6000 МВт. Можливість працювати усіма шістьма енергоблоками-мільйонниками на повну потужність станція отримала наприкінці минулого року – завдяки введенню в експлуатацію повітряної лінії електропередачі 750 кВ від ЗАЕС до підстанції «Каховська», – йдеться в повідомленні компанії.

Повідомляється, що раніше через недостатню пропускну спроможність існуючих ліній електропередач Запорізька АЕС працювала з максимальною потужністю 5300 МВт.

Виконувач обов’язків міністра енергетики Юрій Вітренко у фейсбуці вказав, що запуск п’ятого блоку і вихід Запорізької АЕС на повну потужність – «це особливо важливо з огляду на очікування холодів наступного тижня».

Запорізька АЕС – найбільший енергетичний об’єкт в Україні зі встановленою потужністю 6000 МВт.

Станом на 15 січня на атомних станціях України в роботі 12 з 15 енергоблоків.

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