Запорізька АЕС вийшла на повну потужність, до мережі підключили п’ятий енергоблок – «Енергоатом»

Після продовження терміну експлуатації на наступні десять років та завершення ремонту до мережі підключили п’ятий енергоблок Запорізької атомної електростанції, повідомила у п’ятницю пресслужба НАЕК «Енергоатом».

«Сьогодні о 0:25 до енергомережі підключено енергоблок №5 Запорізької атомної електростанції потужністю 1000 МВт. Усі шість енергоблоків станції перебувають у роботі. Вперше в історії український гігант атомної енергетики Європи Запорізька АЕС наблизилась до повної проєктної потужності у 6000 МВт. Можливість працювати усіма шістьма енергоблоками-мільйонниками на повну потужність станція отримала наприкінці минулого року – завдяки введенню в експлуатацію повітряної лінії електропередачі 750 кВ від ЗАЕС до підстанції «Каховська», – йдеться в повідомленні компанії.

Повідомляється, що раніше через недостатню пропускну спроможність існуючих ліній електропередач Запорізька АЕС працювала з максимальною потужністю 5300 МВт.

Виконувач обов’язків міністра енергетики Юрій Вітренко у фейсбуці вказав, що запуск п’ятого блоку і вихід Запорізької АЕС на повну потужність – «це особливо важливо з огляду на очікування холодів наступного тижня».

Запорізька АЕС – найбільший енергетичний об’єкт в Україні зі встановленою потужністю 6000 МВт.

Станом на 15 січня на атомних станціях України в роботі 12 з 15 енергоблоків.