Рада вдруге розгляне призначення Вітренка міністром енергетики – Разумков

Верховна Рада 28 січня вдруге розгляне призначення виконувача обов’язків міністра енергетики Юрія Вітренка міністром, а також першим віцепрем’єр-міністром України. Про це голова парламенту Дмитро Разумков заявив 28 січня на засіданні Верховної Ради.

Він зазначив, що призначення Вітренка запропонувала фракція «Слуга народу».

«Прем’єр-міністр України Денис Анатолійович Шмигаль вніс до ВРУ подання про призначення Вітренка Юрія Юрійовича першим віцепрем’єр-міністром України, міністром енергетики України. Відповідно до статті 78 регламенту ВРУ, за статтею 43 Закону України про комітети ВРУ даю доручення профільному комітету розглянути це питання», – сказав Разумков.

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Спікер парламенту додав, що парламент має розглянути кандидатуру Вітренка орієнтовно о 13:30.

21 грудня уряд вирішив призначити Юрія Вітренка першим заступником міністра енергетики і покласти на нього тимчасове виконання обов’язків міністра.

За чотири дні до цього Верховна Рада не змогла призначити Вітренка першим віцепрем’єр-міністром і міністром енергетики.

До липня 2020 року він працював виконавчим директором компанії «Нафтогаз Україна».