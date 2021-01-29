Вітренко про можливу відставку: я поки що це не коментую

Юрій Вітренко, якого Верховна Рада 28 січня, вдруге не змогла призначити першим віцепрем’єром – міністром енергетики, відмовився коментувати свою можливу відставку.

«Я поки що це не коментую. Дякую за розуміння», – написав Вітренко у відповідь на запитання Радіо Свобода.

Від 21 грудня 2020 року Юрій Вітренко, за рішенням уряду, працює першим заступником міністра енергетики і тимчасовим виконувачем обов’язків міністра.

За чотири дні до цього Верховна Рада вперше не змогла призначити Вітренка першим віцепрем’єр-міністром і міністром енергетики.

Після вчорашнього голосування у Верховній Раді Вітренко написав у фейсбуці, що погодився на посаду в уряді, бо «розумів відповідальність перед країною».

«Тому я чесно спробував. І мені не соромно звітувати за те, що я зміг зробити за місяць, при цьому з дуже обмеженими повноваженнями. Про результати я прозвітував у своєму виступі з трибуни Верховної Ради України... Крім того, це була нагода отримати дуже цінний досвід урядовця. Я вдячний всім, хто мене підтримав. Дякую за довіру, за спільну роботу», – написав Вітренко, не уточнивши при цьому, чи має він намір відмовитися від подальшої роботи в уряді.

До липня 2020 року Юрій Вітренко працював виконавчим директором компанії «Нафтогаз Україна».