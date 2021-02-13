Вітренко назвав умови своєї відставки з посади в Міністерстві енергетики

Виконувач обов’язків міністра енергетики Юрій Вітренко в інтерв’ю Радіо Свобода назвав умови, за яких залишить керівну посаду.

«Я зараз в.о. залишаюся, тому що я виконую фактично обов’язки міністра. Іншого міністра немає. Це все ж таки відповідальна посада. І поклав на мене обов’язки Кабмін, когось іншого має призначити Кабмін. Я не можу просто зібрати речі і піти, навіть якщо дуже хочеться. Тому це рішення Кабміну. Якщо когось іншого призначать, чи залишуся я першим заступником? Ні, не залишуся. Тоді просто країна скаже: хтось інший буде робити», – сказав Вітренко.

Керівник міністерства енергетики наголосив, що для нього «взагалі посада не є важливою».

«Тобто я пішов працювати, тому що мені сказали, що потрібно допомогти державі. Ось у спосіб, у який я можу, я державі допомагаю», – додав Юрій Вітренко.

Наприкінці січня Верховна Рада України вдруге не змогла призначити Юрія Вітренка першим віцепрем’єром – міністром енергетики.

Від 21 грудня 2020 року Юрій Вітренко, за рішенням уряду, працює першим заступником міністра енергетики і тимчасовим виконувачем обов’язків міністра.

До липня 2020 року Юрій Вітренко працював виконавчим директором компанії «Нафтогаз Україна».