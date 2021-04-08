Коболєв: українська ГТС повністю інтегрована в європейський ринок природного газу

Оператор газотранспортної системи (ГТС), компанія «Магістральні газопроводи України», після виведення ГТС із-під управління «Нафтогазу» працює «незалежно і повноцінно», сказав в інтерв’ю телеканалу «Настоящее время», створеному Радіо Свобода з участю «Голосу Америки», розповів голова правління НАК «Нафтогаз України» Андрій Коболєв.

За його словами, відбулася «повна інтеграція нашої ГТС в європейський ринок природного газу».

«На практиці це означає, що європейські компанії почали користуватися також нашою ГТС. Вони використовують її, в першу чергу, для транзиту газу в інші європейські країни, наприклад, з Польщі до Угорщини, з Польщі до Словаччини, зі Словаччини до Угорщини, зі Словаччини в Румунію. Але ще більші обсяги використовуються для закачування газу в наші підземні сховища: газ з Європи подається в Україну, зберігається у нас, а потім викачується, експортується в Європу. Це для нас таке нове явище, досить позитивне для всього ринку України», – наголосив Коболєв.

Голова правління «Нафтогазу» також відзначив рекордні обсяги в українських підземних сховищах газу, які восени 2020 року сягнули майже 29 мільярдів кубометрів.

«Значна частина – це газ європейських компаній, взимку він реекспортувався до Європи. Для України це суттєвий додатковий дохід. Це все дає нам надію, що в майбутньому наша ГТС буде так само затребувана європейськими компаніями, незалежно від того, яка буде ситуація у відносинах з «Газпромом», – додав керівник «Нафтогазу».

30 грудня 2019 року Національна акціонерна компанія «Нафтогаз України» і російський газовий монополіст «Газпром» підписали контракт про транзит російського газу до Європи з використанням української газотранспортної системи за правилами Європейського союзу на п’ятирічний термін із можливістю продовження.

Голова «Нафтогазу» Андрій Коболєв заявив, що мінімально Україна отримає 7,2 мільярда доларів.

Термін раніше чинного контракту 2009 року на транзит, як і контракту на постачання російського газу до України, збіг вранці 1 січня 2020 року. Підписанню цього контракту передувало укладення між сторонами мирової угоди – договору про врегулювання претензій.

У 2020 році транзит газу до Європи українською газотранспортною системою становив 55,8 мільярда кубометрів. Транзитна угода з «Газпромом» передбачає бронювання потужностей в обсязі 65 млрд кубометрів (178 млн куб. м / добу) у 2020 році та по 40 млрд кубометрів (110 млн куб. м/добу) у 2021–2024 роках.

«Оператор ГТС» зазначає, що у 2020 році транзит склав на 14% менше, ніж це передбачено угодою. При цьому «Газпром» повністю розрахувався за весь обсяг замовлених потужностей відповідно до контракту.

Там повідомляють, що ключовими чинниками зниження обсягів транзиту до Європи стали запуск нових газопроводів в обхід України, а також зменшення попиту на блакитне паливо в ЄС та значні запаси газу в європейських підземних газосховищах.