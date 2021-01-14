«Нафтогаз»: «Газпром» у 2020 році сплатив за транзит газу $2,11 млрд

«Нафтогаз України» повідомив, що в 2020 році надав російському «Газпрому» послуги з організації транспортування природного газу територією України на 2,11 мільярда доларів.

«За 2020 рік «Газпром» повністю оплатив річні потужності української газотранспортної системи (ГТС) для транспортування газу. Відповідно до угоди від 30 грудня 2019 року між «Нафтогазом» та «Газпромом», вартість бронювання 65 млрд куб. м річних потужностей – $2,1 млрд», – йдеться в повідомленні.

Окрім того, в українській компанії повідомили, що в четвертому кварталі 2020 року додатково надали «Газпрому» послуги з використання української ГТС, за які отримають більше ніж 30 млн доларів.

Загальний обсяг транспортування російського газу в 2020 році склав 55,8 мільярда кубометрів, повідомили у «Нафтогазі».

У «Нафтогазі» також нагадали, що угода з «Газпромом» передбачає щорічне бронювання потужностей української ГТС для транспортування російського газу: у 2020 році – 65 млрд кубометрів, у 2021-2024 роках – по 40 млрд кубів щорічно. Мінімальна гарантована сума виручки за послуги організації транспортування газу «Газпрому» за п’ять років складе більше ніж 7,1 млрд доларів, очікують в українській компанії.

Крім того, «Газпром» може замовляти й оплачувати додаткові потужності, «як зробив це у четвертому кварталі 2020 року».

30 грудня 2019 року Національна акціонерна компанія «Нафтогаз України» і російський газовий монополіст «Газпром» підписали контракт про транзит російського газу до Європи з використанням української газотранспортної системи за правилами Європейського союзу на п’ятирічний термін із можливістю продовження.