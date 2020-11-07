Україна почала повноцінний реекспорт газу до ЄС – Коболєв

Україна почала повноцінний реекспорт газу до Європейського союзу, повідомив ввечері 6 листопада у фейсбуці голова правління «Нафтогазу України» Андрій Коболєв.

«Цьому сприяли кілька послуг, які впровадили оператори газотранспортної системи і підземних сховищ газу. Наш «Укртрансгаз» ще кілька років тому запровадив послугу «митний склад», яка дозволяє без розмитнення зберігати газ в Україні більше ніж 1000 днів. А ОГТСУ впровадив послугу shorthaul, яка дозволяє транзитувати газ через Україну до Польщі, Угорщини, Словаччини і Румунії», – написав Коболєв.

За його словами, завдяки таким «привабливим умовам» зберігання газу українські ПСГ заповнені на 90% – рекордний показник за останній 10 років.

«З 28,3 млрд куб. м газу, який зберігається в Україні, іноземним трейдерам належить 10 млрд куб. М. З вересня ціни на газ у Європі йдуть вгору і газ, який в режимі shorthaul зайшов до української ГТС у період низьких цін, користується попитом. За вересень-жовтень до Польщі й Угорщини трейдери реекспортували близько 15 млн куб. м газу. Це один із показників гнучкості української газотранспортної системи: оператор ГТС одночасно задовольняє заявки на транзит російського газу, реекспорт газу до ЄС та внутрішній попит», – додав голова «Нафтогазу».

Водночас генеральний директор Оператора газотранспортної системи України Сергій Макогон повідомив, що ОГТСУ вже заробив близько 500 мільйонів гривень доходу від надання послуги shorthaul.

Компанія «Оператор ГТС України» повідомила, що послуга shorthaul, впроваджена з 1 січня 2020 року, дозволяє клієнтам компанії замовляти транспортування газу між країнами Східної Європи через Україну за спеціальним вигідним тарифом, а в комплексі з послугою «митний склад» від Оператора газосховищ (АТ «Укртрансгаз») іноземним і вітчизняним клієнтам «пропонуються зручні і привабливі умови зберігання газу в українських ПСГ».