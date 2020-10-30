Коболєв у Вашингтоні закликав США запровадити більше санкцій проти «Північного потоку-2»

Голова компанії «Нафтогаз України» Андрій Коболєв в інтерв’ю Радіо Свобода у Вашингтоні розповів, що закликав США запровадити більше санкцій проти російського проєкту «Північний потік-2».

Він сподівається, що додаткові санкції «повністю унеможливлять завершення будівництва газопроводу».

Наразі існують певні побоювання, що документ під назвою Акт уточнення для захисту енергетичної безпеки Європи (PEESCA) може бути прибраний із закону про Оборонний бюджет США на 2021 рік на тлі переживань, що PEESCA може завдати шкоди й без того напруженим американсько-німецьким відносинам.

Якщо США затвердять PEESCA, Коболєв очікує, що Росія матиме потребу експортувати більше газу до Європи саме через Україну впродовж наступних 1,5 року. За його словами, Москва уже подала запит на збільшення обсягів транзиту у 2021 році.

Коболєв розповів, що зустрівся з посадовцями з Державного департаменту та Міністерства енергетики. Крім «Північного потоку-2», вони обговорили, як висловився голова «Нафтогазу», політично мотивовані «напади» на компанію.

На початку жовтня засоби масової інформації повідомили, що аудитори виявили в роботі «Нафтогазу» порушень на 226 млрд гривень, через які державний бюджет недоотримав понад 75 млрд гривень. Видання «Економічна правда» інформувало, що Державна аудиторська служба надіслала матеріали ревізії НАК «Нафтогаз України» до Головного управління контррозвідки Служби безпеки України у сфері економіки. Станом на 20 жовтня СБУ не відкривала провадження.

«Нафтогаз» у відповідь на запит агентства «Інтерфакс-Україна» заявив, що занепокоєний висновками Державної аудиторської служби щодо прямих витрат компанії на 75 млрд грн через фінансові порушення. Водночас у компанії заперечили окремі висновки держаудиторів, зокрема, про несвоєчасну виплату дивідендів.

В інтерв'ю Радіо Свобода Коболєв повідомив, що розповів американським партнерам про перспективи інвестицій у два великі родовища, включно з тим, що в Чорному морі.

«Ми прибули до Штатів також для того, щоб шукати партнерів, які допоможуть нам на фінансовому фронті і в отриманні компетенції та знань, як розвивати родовища», – сказав Коболєв.

Країни Заходу закликають Україну залучати іноземні інвестиції у її енергетичну індустрію, щоб скоротити залежність від російських нафти та газу.

Україна в минулому мала труднощі із залученням іноземних інвесторів у нафтовий та газовий сектори через побоювання щодо корупції в країні.