СБУ не відкривала справу проти «Нафтогазу» після аудиту, який виявив порушення на понад 200 млрд грн

Служба безпеки України не відкривала провадження проти «Нафтогазу» після аудиту компанії, який виявив порушення на понад 200 мдрд гривень, повідомила СБУ у відповідь на запит Радіо Свобода.

«За результатами розгляду матеріалів ревізії вказаного вами акціонерного товариства, надісланих Державною аудиторською службою на адресу СБ України слідчими органів безпеки кримінальні провадження не реєструвалися», – розповіли в СБУ.

Згідно з повідомленнями в засобах масової інформації, аудитори виявили в роботі «Нафтогазу» порушень на 226 млрд гривень, через які державний бюджет недоотримав понад 75 млрд гривень. Видання «Економічна правда» повідомило, що Державна аудиторська служба надіслала матеріали ревізії НАК «Нафтогаз України» до Головного управління контррозвідки Служби безпеки України у сфері економіки.

«Нафтогаз» у відповідь на запит агентства «Інтерфакс-Україна» заявив, що занепокоєний висновками Державної аудиторської служби щодо прямих витрат компанії на 75 млрд грн через фінансові порушення. Водночас у компанії заперечили окремі висновки держаудиторів, зокрема, про несвоєчасну виплату дивідендів.