Американський бізнесмен залишає наглядову раду «Нафтогазу» через «протидію реформуванню ринку газу»

Національна акціонерна компанія «Нафтогаз України» інформує 12 жовтня, що отримала офіційне повідомлення від члена наглядової ради Амоса Хохштайна про припинення його повноважень як незалежного директора.

Американський бізнесмен та колишній дипломат працював в Наглядовій раді з 2017 року. Серед причин рішення він назвав «посилення протидії процесу реформування ринку газу та процесам трансформації «Нафтогазу» в незалежну ефективну компанію», ідеться в повідомленні. Амос Хохштайн також закликав уряд України продовжити курс на забезпечення незалежності наглядових рад в Україні як запобіжника від повернення корупційних схем минулого.

«За останні три роки ми досягли значного прогресу. Група «Нафтогаз» перетворилася зі збиткової компанії на генератора доходу для державного бюджету. Ми привели компанію у відповідність до правил ЄС та завершили відокремлення оператора газотранспортної системи відкрито та прозоро. Багаторічна боротьба за те, щоб покласти край непрозорій системі ПСО (покладання спеціальних обов’язків – ред.), нарешті була виграна. Більше того, «Нафтогаз» переміг російський «Газпром» в арбітражному процесі на суму 5 мільярдів доларів. Це було правильне рішення з далекосяжними наслідками, як фінансовими, так і геополітичними», – сказав Хохштайн, коментуючи результати роботи компанії.

Голова правління «Нафтогазу» Андрій Коболєв подякував Амосу Хохштайну за спільну роботу.

Минулого тижня голова правління НАК «Нафтогаз України» Андрій Коболєв підтвердив, що проти керівництва компанії порушена кримінальна справа.

Також державна аудиторська служба надіслала матеріали ревізії НАК «Нафтогаз України» до Головного управління контррозвідки СБУ.

В акті ревізії, який був надісланий СБУ, йдеться про масштабні порушення та неефективні управлінські рішення, що «можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення, які призвели або можуть призвести до втрат фінансових і матеріальних ресурсів на 176,190 млрд гривень, у тому числі фінансових порушень, що призвели до втрат – 75,486 млрд гривень».