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08 жовтня 2020, Київ 20:24
Новини | Політика

Коболєв підтвердив, що проти керівництва «Нафтогазу» порушена кримінальна справа

Голова правління НАК «Нафтогаз України» Андрій Коболєв

Голова правління НАК «Нафтогаз України» Андрій Коболєв підтвердив, що проти керівництва компанії порушена кримінальна справа. Про це Коболєв сказав 8 жовтня в інтерв’ю «Громадському радіо».

«Справа стосується діяльності менеджменту компанії... Вона побудована на звинуваченнях у державній зраді. Коли вона відкрита, я не знаю. Папери з цього приводу отримав сьогодні», – вказав Коболєв.

За його словами, в компанії готові до такого «дуже наполегливого запрошення до публічної дискусії». «Нам немає чого приховувати. І щодо державного аудиту щодо резерву боргів, і щодо всіх інших питань ми абсолютно відкриті», – твердить голова правління «Нафтогазу».

Також 8 жовтня видання «Економічна правда» повідомило, що державна аудиторська служба надіслала матеріали ревізії НАК «Нафтогаз України» до Головного управління контррозвідки СБУ.

В акті ревізії, який був надісланий СБУ, йдеться про масштабні порушення та неефективні управлінські рішення, що «можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення, які призвели або можуть призвести до втрат фінансових і матеріальних ресурсів на 176,190 млрд гривень, у тому числі фінансових порушень, що призвели до втрат – 75,486 млрд гривень».

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