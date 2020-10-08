Коболєв підтвердив, що проти керівництва «Нафтогазу» порушена кримінальна справа

Голова правління НАК «Нафтогаз України» Андрій Коболєв підтвердив, що проти керівництва компанії порушена кримінальна справа. Про це Коболєв сказав 8 жовтня в інтерв’ю «Громадському радіо».

«Справа стосується діяльності менеджменту компанії... Вона побудована на звинуваченнях у державній зраді. Коли вона відкрита, я не знаю. Папери з цього приводу отримав сьогодні», – вказав Коболєв.

За його словами, в компанії готові до такого «дуже наполегливого запрошення до публічної дискусії». «Нам немає чого приховувати. І щодо державного аудиту щодо резерву боргів, і щодо всіх інших питань ми абсолютно відкриті», – твердить голова правління «Нафтогазу».

Також 8 жовтня видання «Економічна правда» повідомило, що державна аудиторська служба надіслала матеріали ревізії НАК «Нафтогаз України» до Головного управління контррозвідки СБУ.

В акті ревізії, який був надісланий СБУ, йдеться про масштабні порушення та неефективні управлінські рішення, що «можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення, які призвели або можуть призвести до втрат фінансових і матеріальних ресурсів на 176,190 млрд гривень, у тому числі фінансових порушень, що призвели до втрат – 75,486 млрд гривень».