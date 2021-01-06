Російський «Газпром» майже на третину знизив транзит газу через Україну – Оператор ГТС

Російський «Газпром» майже на третину знизив транзит газу через Україну, повідомив генеральний директор компанії «Оператор ГТС України» Сергій Макогон.

«Газпром» знизив транзит газу через Україну з приблизно 180 мільйонів [кубометрів] на добу (кінець грудня) до приблизно 130 мільйонів на добу (початок січня)», – написав Макогон у фейсбуці.

За його словами, «Оператор ГТС України» готовий забезпечити більший об’єм транзиту за наявності відповідних заявок «Газпрому».

30 грудня 2019 року Національна акціонерна компанія «Нафтогаз України» і російський газовий монополіст «Газпром» підписали контракт про транзит російського газу до Європи з використанням української газотранспортної системи за правилами Європейського союзу на п’ятирічний термін із можливістю продовження.

Голова «Нафтогазу» Андрій Коболєв заявив, що мінімально Україна отримає 7,2 мільярда доларів.

Термін раніше чинного контракту 2009 року на транзит, як і контракту на постачання російського газу до України, збіг вранці 1 січня 2020 року. Підписанню цього контракту передувало укладення між сторонами мирової угоди – договору про врегулювання претензій.

У 2020 році транзит газу до Європи українською газотранспортною системою становив 55,8 мільярда кубометрів. Транзитна угода з «Газпромом» передбачає бронювання потужностей в обсязі 65 млрд кубометрів (178 млн куб. м / добу) у 2020 році та по 40 млрд кубометрів (110 млн куб. м/добу) у 2021-2024 роках.

«Оператор ГТС» зазначає, що у 2020 році транзит склав на 14% менше, ніж це передбачено угодою. При цьому «Газпром» повністю розрахувався за весь обсяг замовлених потужностей відповідно до контракту.

Там повідомляють, що ключовими чинниками зниження обсягів транзиту до Європи стали запуск нових газопроводів в обхід України, а також зменшення попиту на блакитне паливо в ЄС та значні запаси газу в європейських підземних газосховищах.