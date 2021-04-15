Україна провела перші онлайн-торги газом у ПСГ – «Укртрансгаз»

Оператор газосховищ України та Українська енергетична біржа провели перші операції з купівлі-продажу газу в ПСГ за новим алгоритмом через електронну платформу біржі, повідомила у четвер компанія «Укртрансгаз».

«Учасники ринку вже апробували алгоритм, уклали та успішно виконали перші угоди. Це дало старт новому етапу роботи газового ринку України. Відтепер торговельні операції з газом повністю диджиталізовані, тривають за значно скороченою часовою процедурою та відбуваються онлайн із широким колом учасників та меншою кількістю документообороту», – розповіли в компанії.

За даними «Укртрансгазу», послуга біржових торгів газом у ПСГ поки що поширюється лише на розмитнений газ.

«Найближчим часом вона (послуга біржових торгів газом – ред.) стане можливою і для газу, що зберігається в українських газосховищах в режимі «митний склад» та «митний склад+shorthaul». Відтак доєднатися до торгів зможуть іноземні трейдери, що працюють саме з нерозмитненим газом», – повідомили в компанії.

Перші операції купівлі-продажу розмитненого газу, що зберігається в українських газосховищах, в «Укртрансгазі» назвали кроком до «подальшої лібералізації українського газового ринку, підвищення його ліквідності та привабливості для іноземних замовників».

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За даними «Групи Нафтогаз», на початок 2021 року вітчизняні ПСГ були наповнені до 23,5 млрд кубометрів газу. З них 7,7 млрд кубометрів належать іноземним компаніям з 24 країн.

Україна має найбільші сховища газу в Європі, вони можуть вмістити до 30,9 мільярдів кубометрів газу.