«Дистанційне управління»: наскільки олігарх Дмитро Фірташ зберіг вплив в Україні?

Дмитро Фірташ – один із українських олігархів, якого пов’язують з численними корупційними схемами та з російським капіталом. Після звинувачення у корупції, він із 2014 року перебуває під домашнім арештом в Австрії. За цей час Фірташ продав деякі свої активи, однак досі залишається заможним та впливовим гравцем в Україні. На думку оглядачів, найближчим часом справа може отримати різкий поворот: після зміни президента і генерального прокурора у США, ймовірність екстрадиції Фірташа до Сполучених Штатів зростає. 18 квітня уряд США повідомив, що Фірташа в американських судах знову представлятиме американський юрист Ленні Девіс, який раніше захищав інтереси олігарха. Чому вже сім років Фірташ успішно опирається екстрадиції? Якими є його нинішні активи та вплив в Україні? Це з’ясувало Радіо Свобода.

«Усунення надмірного впливу олігархів» – таким є один із пунктів для зміцнення стратегічного партнерства Сполучених Штатів Америки та України. Це звернення до урядів України та США у березні 2021 року підписали декілька українських та американських політиків, а також два авторитетні аналітичні центри: Київський безпековий форум і вашингтонська «Атлантична рада».

Один із авторів звернення, експерт «Атлантичної ради» Андерс Ослунд в інтерв'ю Радіо Свобода назвав конкретне прізвище олігарха, який, на його думку, несе велику загрозу як агент російського впливу.

Я дивлюсь на Фірташа не як на незалежного бізнесмена, а як на агента Кремля

«Я дивлюсь на Дмитра Фірташа не як на незалежного бізнесмена, а як на агента «Газпрому» і Кремля, – каже Ослунд. – Наскільки я розумію, він уже не є незалежною людиною, а повністю підпорядкований кремлівським інтересам», – зауважив Андерс Ослунд.

З різкою заявою проти українських олігархів у березні 2021 року виступив президент України Володимир Зеленський, схвалюючи санкції США проти одного з них – Ігоря Коломойського.

«Ми чітко бачимо різницю між поняттями «великий бізнес» та «олігархічний клас». А от прізвища тут не мають жодної різниці: Медведчук, Коломойський, Порошенко, Ахметов, Пінчук, Фірташ чи будь-хто інший. Важливо одне – ти готовий працювати законно та прозоро чи хочеш і надалі створювати монополії, контролювати ЗМІ, впливати на депутатів та інших державних службовців?», – заявив Володимир Зеленський.

Невдовзі після цього український президент ініціював розробку законопроєкту про статус олігарха, який, на його думку, мав би обмежити вплив великого бізнесу на політику.

Попри жорсткі заяви із конкретними прізвищами, глава держави запровадив санкції лише проти одного зі згаданих олігархів – Віктора Медведчука, кума президента Росії Володимира Путіна.

Ігор Коломойський, підсанкційний у США, справ в Україні проти нього при цьому не отримав. Хоча проти пов'язаних із ним колишніх посадовців «Приватбанку» тривають судові процеси, а 22 квітня силовики провели обшуки в компанії «Центренерго», яку раніше, за даними журналістів, очолював менеджмент, лояльний до Коломойського.

Так само немає судових справ в Україні щодо олігарха Дмитра Фірташа, який з 2014 року перебуває під домашнім арештом в Австрії на вимогу США.

Сполучені Штати Америки очікують від Києва жорстких кроків у цьому напрямку. Про це 8 квітня заявив заступник помічника держесекретаря США Джордж Кент.

«Одна з проблем «сидить» у Відні і бореться проти екстрадиції до США. Чому це США переслідують і висувають звинувачення корумпованим українцям? Час українському керівництву і судовій системі замість того, щоб не ухвалювати рішення – задіювати українські установи, щоб корумповані українці несли відповідальність. Чому гроші досі надходять компаніям Дмитра Фірташа, хоча всі знають, що він починав як прикриття російських газових інтересів у 1990-x?», – звернув увагу американський дипломат.

За що судять Фірташа, і чи буде екстрадиція?

Днями медіа повідомили, що інтереси Фірташа у США знову представлятиме американський юрист Ленні Девіс. Це підтверджується й інформацією уряду США.

Девіс, оплата якого складатиме 50 000 доларів на місяць, і раніше представляв Фірташа, зокрема у справі, за якою прокурори в Чикаго звинуватили олігарха у дачі хабаря посадовцям в Індії з метою отримання ліцензії на видобуток титану.

У матеріалах слідства йдеться, що цей титан Фірташ планував постачати американській компанії «Боїнг».

«Сподіваюсь, що федеральні прокурори Чикаго та Департамент юстиції у Вашингтоні переглянуть справу і я переконаний, що вони встановлять, що фактів, які підтверджували б звинувачення проти пана Фірташа немає», – заявив адвокат.

Окрім судів у Австрії (за запитом США) щодо Фірташа порушували кримінальні справи в Іспанії, Німеччині та Таджикистані. Втім, найбільшу загрозу для нього становить саме можлива екстрадиція до Сполучених Штатів.

Сам Дмитро Фірташ неодноразово заявляв, що вважає це судове переслідування політично мотивованим. Радіо Свобода звернулося до нього, щоб детальніше розпитати про обставини справи, але відповіді не отримало.

Український олігарх винайняв цілу низку адвокатів високого класу, і вони роблять все можливе для того, щоб відтягнути екстрадицію до США, пояснює Радіо Свобода керівник Інституту світової політики Євген Магда.

«Сполучені Штати намагаються забрати його до себе, але без особливого успіху наразі. В команді адвокатів Фірташа, наприклад, є Майкл Чертофф – це колишній міністр внутрішньої безпеки США. Це свідчить про серйозність боротьби», – вказує експерт.

Ще одна версія, яка пояснює, чому Фірташ успішно опирається екстрадиції – підтримка з боку Кремля, а до того ж зв'язки із Росією влади цієї країни. Її озвучує президент Центру глобалістики «Стратегія XXI» Михайло Гончар.

Австрійська Феміда гальмувала і продовжує гальмувати видачу Фірташа США

«Раніше схема (в якій звинувачують олігарха) базувалася у Відні. А ще – австрійська прив'язка до російських фінансових потоків. Зрештою австрійці бояться, що віденський «сиділець» може багато чого розповісти про них американській юстиції», – вважає Гончар. Він згадує про те, що два колишні канцлери Австрії пішли працювати до російських державних компаній, а колишня очільниця МЗС Австрії Карін Кнайсль (відома тим, що танцювала з Путіним – ред.) – в «Роснефть».

Між тим, інформація про зв'язки австрійської влади з Дмитром Фірташем стала з'являтися в австрійських, а потім і в українських медіа.

Так, австрійське видання ZackZack повідомляє, що 4 березня федеральний канцлер Австрії Себастіан Курц використав при поверненні з Ізраїлю до Відня приватний літак, який належить компанії, пов’язаній з українським олігархом-втікачем Дмитром Фірташем. Доправивши Курца додому, літак рушив до Києва. В офісі канцлера запевняють, що літак винаймали за звичайною процедурою, а його належність не має значення.

Як може скластися доля Фірташа?

Його екстрадують до США (якщо на це дадуть згоду і суд, і уряд Австрії), де він може отримати до 80 років позбавлення волі.

Фірташ продовжує успішно відтягувати момент екстрадиції та живе у своєму маєтку у Відні.

З олігарха знімають домашній арешт в Австрії, тож він, імовірно, повернеться до України.

Доки триває процес у Відні, в Україні на Фірташа накладають санкції, щоб зменшити його вплив.

На думку Андерса Ослунда, імовірність екстрадиції Дмитра Фірташа до Сполучених Штатів суттєво зросла після того, як новим президентом США став Джозеф Байден, а на посаду генерального прокурора призначили Мерріка Гарленда.

США зможуть відносно швидко екстрадувати Фірташа

«Я думаю, США зможуть відносно швидко екстрадувати Фірташа після призначення Мерріка Ґарленда (він обіймає цю посаду з 11 березня цього року– ред.) Але потрібен час. – каже Андерс Ослунд. – З Мерріком Гарлендом США зроблять все необхідне».

Юрист київського «Центру протидії корупції» Тетяна Шевчук вважає: американська сторона навмисно не запроваджує санкцій проти Дмитра Фірташа і не робить гучних заяв про нього, щоб не зірвати процес екстрадиції. Адже Австрія, яка вже затягла процес, може взагалі відмовити, якщо побачить ознаки політичного переслідування українського олігарха.

Доки Фірташ змагається у австрійських судах, він може стати наступним (після Віктора Медведчука), проти кого застосує санкції РНБО України. Таке припущення робить київський політолог Євген Магда: «Пандемія змінила економічні можливості. І якщо держава захоче стати активнішою, то вона буде вимушена зачіпати когось із олігархів. Імовірно – це буде Фірташ, відсутній в Україні».

Чим володіє Фірташ

Дмитро Фірташ став відомий загалу як бенефіціар компанії «Росукренерго» та низки газових схем. Втім, він має безліч активів в різних галузях, які займають в них важливе, а то й панівне становище. Навіть після того, як Фірташ провів роки під домашнім арештом та витратив значні кошти на суди, його статки вражають масштабом і розгалуженістю. У своєму торішньому рейтингу найбагатших людей України журнал «НВ» відводить Дмитру Фірташу восьме місце.

Ми наводимо активи Фірташа на основі баз даних юридичних осіб та інформації, яку оприлюднила сама ж керуюча компанія Фірташа «Груп ДФ».

Також Радіо Свобода запитало в пресслужби Фірташа про стан його активів, але відповіді наразі не отримало.

Офіційно Фірташ є бенефіціаром або співвласником 100 різних компаній, та засновником або керівником ще кількох благодійних фондів та некомерційних організацій.

Паливно-енергетичний сектор

Дмитру Фірташу належать переважна більшість місцевих газопостачальних компаній (облгаззбутів), які об'єднані під брендом «РГК».

ТОВ «Енрж Юкрейн» – енергетичний трейдер.

ТОВ «Йе Енергія»та ТОВ «Амсет» – газові трейдери.

Хімічна галузь

Це холдинг Ostchem, до якого входять підприємства з виробництва добрив «Азот»(Черкаси),«Концерн Стирол» (Горлівка), «Сєвєродонецьке об'єднання Азот» , «Рівнеазот» та «Нітроферт» (Естонія).

Металургія

Підприємство «Кримський титан» в анексованому Криму, перереєстроване за російським законодавством. Компанія живе і за українськими законами – користується пільгами кримської «вільної економічної зони», яку запровадили від початку окупації.

Видобувні підприємства: ТОВ «Валки-Ільменіт» і три гірничозбагачувальні комбінати: Межиріченський, Мотронівський та Дмитровський.

Логістика

Сюди входять спеціалізований порт «Ніка-Тера» в Миколаєві, а також торговельні та логістичні фірми, пов'язані з великими хімічними та металургійними підприємствами Фірташа.

Будівництво

ТОВ «Твінс».

Інвестиційна група «Архі Буд».

Аграрний бізнес

ТОВ «Едем Ф», та ТОВ «Синьків Агро» – агрофірми, які вирощують овочі в рідному селі Фірташа на Тернопільщині.

ПрАТ «Баришівська сільгоспхімія»

ТОВ «Агро НПК»

Медіа

Інформагентство «Українські новини»

Кілька видавництв, продакшен-студій та рекламних агенцій

Частка в телеканалі «Інтер» та в пов'язаних з ним компаніях, а крім цього, ще понад десять спеціалізованих або регіональних телеканалів.

Різне

Окрім того у Фірташа є приватна охоронна фірма «Редут центр», власна клінінгова компанія «МСМ Офіс», своя ІТ-компанія «Патіссон», юридична фірма «ДФ «Лєкс» та навіть своя невеличка мережа заправок.

Нерухомість

Мапа активів Фірташа, яку адмініструє його «Груп ДФ», свідчить, що основна його українська нерухомість зосереджена в Києві. Але ця частина його активів за останні роки трохи «схудла». Зокрема, Фірташ у 2016 році продав свою частку київського бізнес-центру «Парус» (він володів його половиною), а в 2019 році продав свій торговельний центр «Арена Сіті» в центрі столиці компанії Сергія Тігіпка.

Того ж року Фірташ втратив інший свій актив – недобудований ТРЦ «Республіка». Фонд гарантування вкладів продав його як заставне майно за кредитом, який видав збанкрутілий у 2015 році банк Фірташа «Надра Банк».

Також олігарх має нерухомість у країнах ЄС, переважно в Австрії. Втім, закордонні будинки, вілли та офіси Фірташ не відображає на сайтах своїх компаній.

«Фірташ і друзі»: на кого з політиків може розраховувати олігарх?

У часи Віктора Януковича політологи вирізняли у Верховній Раді сьомого скликання так звану «групу Фірташа», переважно у складі тодішньої «Партії регіонів». Хто з цієї групи залишився зараз?

Таку собі «перекличку» реальних друзів та партнерів Дмитра Фірташа змогли зробити і зняти на відео журналісти програми «Схеми».

На день народження Дмитра Фірташа 2 травня 2019 року, коли він вже п'ять років провів під домашнім арештом, до Відня приїхала ціла низка українських політиків.

Серед них:

Юрій Бойко , тодішній кандидат у президенти, нині співголова парламентської фракції «ОПЗЖ».

, тодішній кандидат у президенти, нині співголова парламентської фракції «ОПЗЖ». Сергій Льовочкін , депутат від «ОПЗЖ», колишній голова адміністрації президента Віктора Януковича.

, депутат від «ОПЗЖ», колишній голова адміністрації президента Віктора Януковича. Михайло Папієв , депутат від «ОПЗЖ»

, депутат від «ОПЗЖ» Григорій Суркіс , депутат від «ОПЗЖ» та його брат Ігор , президент футбольного клубу «Динамо-Київ».

, депутат від «ОПЗЖ» та його брат , президент футбольного клубу «Динамо-Київ». Іван Мирний , тодішній депутат від «Опозиційного блоку».

, тодішній депутат від «Опозиційного блоку». Іван Фурсін, колишній позафракційний депутат.

Михайло Папієв підтвердив, що товаришує та бачиться з Дмитром Фірташем. Іван Мирний відмовився від коментарів. Сергій Льовочкін також не коментує своїх зустрічей. Водночас в своїх інтерв'ю наголошує, що має спільну позицію з Фірташем із низки питань. Зокрема, вони поділяли позитивні очікування від президентства Зеленського, про це Льовочкін заявляв Радіо Свобода.

Юрій Бойко і Сергій Льовочкін, політичні та бізнесові партнери Дмитра Фірташа, зберегли приязні стосунки з ним, тож нинішня «група Фірташа» – це пов'язана із ними частина фракції «ОПЗЖ», вважає Михайло Гончар.

«Група Фірташа» – триголова, і наразі дві «голови» перебувають в Україні. Тому група Фірташа у парламенті – це депутати навколо Бойка і Льовочкіна, – говорить експерт. – Ми знаємо, що Льовочкін ходить на Банкову, і що Зеленський дослухається до нього. При цьому не виглядає, що між Льовочкіним і Фірташем відбулося «розлучення».

Як змінюються економічні позиції Фірташа внаслідок кадрових призначень в уряді? Так, важливу для олігарха галузь очолив Юрій Вітренко, який став виконувачем обов'язків міністра палива та енергетики. Щодо Вітренка лунали різні оцінки експертів та політиків про його вплив на фінансово-промислові групи.

Радіо Свобода змогло запитати про це самого Вітренка у програмі «Суботнє інтерв'ю».

Вітренко визнав, що Дмитро Фірташ, з одного боку, контролює більшість українських обласних газзбутів, які є місцевими монополістами, а з іншого, спільно з Росією впливає на українську енергетику.

«Потрібно очікувати, що вони будуть тиснути не тільки в Україні, а й Європі. У них багато агентів впливу в медіа. В енергетиці у них багато впливу. Фірташ сидить в Австрії. Хто за нього дав викуп? Російський олігарх, пов'язаний з Путіним. Ви думаєте, що Фірташ не залежить від путінського режиму? Він на свободі зараз, а не в американській в’язниці тільки завдяки грошам пропутінського олігарха або, можливо, самого Путіна», – наголошує Вітренко.

Втім, Андерс Ослунд сумнівається, що Юрій Вітренко, керуючи українським паливно-енергетичним комплексом, на ділі протистоятиме Дмитру Фірташу.

«Фірташ домагається свого в Україні. Тому що Вітренко, схоже, просуває стару і проросійську політику регуляції газу», – каже Ослунд.

Керівник неурядової організації State Watch Гліб Канєвський натомість радить дочекатися суттєвих рішень посадовця, які й покажуть, чи залежний він від того чи іншого олігарха.

«Різні олігархи вже шукають, як схилити Вітренка на свою користь. Міненерго настільки для них важливе, що там запекла боротьба точиться навіть за призначення директорів департаментів, бо вони пишуть підзаконні акти», – пояснює Канєвський.

При цьому Верховна Рада двічі не підтримала призначення Вітренка на посаду першого віце-прем’єра – міністра енергетики.

«Перший олігарх з «дистанційним управлінням»

Не часто ми бачимо олігарха, який має «дистанційне управління»

Зрештою, чи послабився в Україні вплив українського олігарха, доки він сім років перебуває в Австрії? Більшість експертів, опитаних Радіо Свобода, визнають, що його піком був період правління президентів Віктора Ющенка та Віктора Януковича, і він уже минув. Але і досі вплив Фірташа на процеси в Україні є суттєвим, і його не можна ігнорувати.

Зокрема, про це говорить політолог Євген Магда.

«Не часто ми бачимо олігарха, який має «дистанційне управління» у вигляді конкретного народного депутата. Ідеться про Сергія Льовочкіна: вони з Фірташем нероздільні, як Маркс і Енгельс».

Вплив олігарха за останні роки суттєво не змінився, вважає юристка «Центру протидії корупції» Тетяна Шевчук. «Економічні важелі в нього лишилися, і він активно використовує їх в Україні», – визнає вона.

Зі свого боку, Гліб Канєвський вважає, що марно чекати ослаблення впливу олігарха лише через його перебування під домашнім арештом в іншій країні. Оскільки його ставленики продовжують створювати преференції його компаніям, які в результаті «отримують надприбутки».