Обшуки в бізнес-центрі Millennium були пов’язані зі справою «Центренерго» – СБУ

Служба безпеки України провела обшук 22 квітня в бізнес-центрі Millennium у справі про публічне акціонерне товариство «Центренерго». Інформацію про це Радіо Свобода підтвердила пресслужба СБУ 23 квітня.

«22 квітня 2021 року співробітники СБУ провели обшуки у фігурантів кримінального провадження. У результаті вилучено електронні носії інформації та документи даного товариства. Наразі тривають слідчі дії», – йдеться у повідомленні речника відомства Артема Дехтяренка.

Він вказав на те, що СБУ здійснює досудове розслідування у справі про продаж компанією «Центренерго» на різних сегментах ринку електроенергії за цінами, які на 20-30% нижче собівартості її виробництва.

Читайте також: Нова диво-схема на ринку електроенергії: як «Центренерго» та інші виробники торгують «повітрям» і заробляють мільярди

За версією слідчих, це призвело до збитків та розтрати майна компанії на суму майже 225 мільйонів гривень.

Напередодні у бізнес-центрі Millennium у Києві, де, за даними медіа, розташований офіс олігарха Ігоря Коломойського, пройшли обшуки СБУ, повідомив журналіст програми «Схеми» (спільний проєкт Радіо Свобода і UA:Перший) Михайло Ткач.

Сам Коломойський заперечив, що має офіс у цьому бізнес-центрі, і стверджує, що на момент обшуку був у Дніпрі і про обшук йому невідомо.

«Центренерго» – енергогенеруюча компанія, контрольний пакет акцій у якій належить державі. Втім, за даними журналістів, компанію певний час очолював менеджмент, лояльний до Ігоря Коломойського. У лютому 2021 року уряд і Фонд держмайна змінили керівництво «Центренерго».