Коломойський каже, що не має офісу в бізнес-центрі, де провели обшуки силовики

У бізнес-центрі в Києві, де розташований офіс олігарха Ігоря Коломойського, пройшли обшуки, повідомив журналіст програми «Схеми» (спільний проєкт Радіо Свобода і UA:Перший) Михайло Ткач.

За його словами, обшуки проводили співробітники Служби безпеки України. Вони тривали від 20:30 і закінчилися в ніч на 23 квітня.

Коломойський у коментарі журналісту телефоном повідомив, що він не отримував ніяких офіційних звернень від правоохоронців.

«Я в Дніпрі. Дивлюся кіно. Офісу у мене там немає», – сказав олігарх, додавши, що з якого приводу відбуваються обшуки, він не знає.

«Нічого не отримував. Ніяких сигналів або запитів», – додав він.

Раніше видання «Цензор.нет» повідомило, що до обшуків долучалися, крім СБУ, співробітники Служби зовнішньої розвідки. За інформацією видання, обшук проходить у справі «Центренерго».

Служба безпеки України і СЗР ситуацію наразі не коментували.

США 5 березня запровадили санкції проти українського олігарха та колишнього чиновника Ігоря Коломойського за «причетність до значної корупції». Санкції запровадили за дії, вчинені Коломойським, коли той працював головою Дніпропетровської ОДА. Сам Коломойський не коментував запровадження санкцій проти нього.

Володимир Зеленський висловився на підтримку санкцій, які Сполучені Штати запровадили проти олігарха Ігоря Коломойського.

У Раді національної безпеки й оборони України зазначили, що розглянуть санкції стосовно українського олігарха та колишнього чиновника Ігоря Коломойського «у разі надходження пропозицій». Про це в РНБО повідомили у відповідь на запит Радіо Свобода.