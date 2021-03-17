«Недоторканних немає»: Кравчук оцінив боротьбу Зеленського з олігархатом

У боротьбі з олігархатом у Володимира Зеленського немає недоторканних. Таку думку в інтерв’ю Радіо Свобода висловив перший президент України та голова української делегації в Тристоронні контактній групі Леонід Кравчук.

«Зеленський нещодавно у своєму зверненні до українського народу перерахував по прізвищах усіх олігархів, починаючи з Порошенка і закінчуючи всіма без винятку. Він узяв людей знакових, які володіють дійсно великим багатством і впливають на політику. Він їх перерахував і сказав, що всі будуть нести відповідальність, хто зробив для України зле. Якщо Зеленський взявся і перерахував усіх цих олігархів і сказав, що буде вестися велика робота і велика боротьба проти олігархату, а це ж заява ще тепленька, то я вірю в це», – сказав Кравчук.

За словами першого президента, боротьба з олігархатом для Зеленського є складною, оскільки за деякими українськими олігархами стоять сили Росії.

На питання, що має робити українська сторона з Ігорем Коломойським, після того, як США запровадили проти нього санкції, Кравчук відповів, що значення Коломойського «не треба перебільшувати», і що крім Коломойського, «в Україні є багато корупціонерів та проблем».

«Я не думаю, при всій значущості Коломойського, що він уособлює собою всю Україну. Мені здається, тут не треба перебільшувати. Так, якщо буде доведено, а я тут не сумніваюся, тому що Сполучені Штати Америки мабуть мають інформацію, яку ми не маємо, але раз введені санкції і акцент робиться на Коломойському, значить, питання дуже серйозне. Але Україну розглядали не через одного Коломойського. Україна набагато більша і проблем набагато більше», – сказав Кравчук.

США 5 березня запровадили санкції проти українського олігарха та колишнього чиновника Ігоря Коломойського за «причетність до значної корупції». Санкції запровадили за дії, вчинені Коломойським, коли той працював головою Дніпропетровської ОДА. Сам Коломойський ще не коментував запровадження санкцій проти нього.

Володимир Зеленський висловився на підтримку санкцій, які Сполучені Штати запровадили проти олігарха Ігоря Коломойського.