Зеленський висловив підтримку санкціями США проти Коломойського

Президент України Володимир Зеленський висловився на підтримку санкцій, які Сполучені Штати запровадили проти олігарха Ігоря Коломойського. Про це йдеться в його зверненні 12 березня.

«Щодо санкцій Сполучених Штатів Америки стосовно колишніх власників «Приватбанку». Ми підтримуємо це рішення та працюємо над тим, щоб повернути в Україну кошти. Щоб повернути в Україну справедливість. Її головний принцип полягає в тому, що ми чітко бачимо різницю між поняттями «великий бізнес» та «олігархічний клас». А от прізвища тут не мають жодної різниці: Медведчук, Коломойський, Порошенко, Ахметов, Пінчук, Фірташ чи будь-хто інший. Важливо одне – ти готовий працювати законно та прозоро чи хочеш і надалі створювати монополії, контролювати ЗМІ, впливати на депутатів та інших державних службовців?» – заявив президент.

До цього він також згадав про повернення державі оборонного підприємства «Мотор-Січ» та нафтопроводу «Прикарпатзахідтранс» пообіцявши розслідування того, як ці та інші активи опинилися в приватній власності.

«Як взагалі це сталося? Знову ж таки – риторичне питання. Але відповіді на них знайдуть правоохоронні органи разом з Державною службою геології та надр. Громадяни мають знати, у який спосіб та на яких умовах низкою осіб в Україні були отримані ті чи інші ресурси. Тим, хто зробив це законно, боятися нічого. Та для того, щоб встановити це, буде проведено максимально детальний аудит, результати якого будуть представлені суспільству», – зазначив Зеленський.

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США 5 березня запровадили санкції проти українського олігарха та колишнього чиновника Ігоря Коломойського за «причетність до значної корупції». Санкції запровадили за дії, вчинені Коломойським, коли той працював головою Дніпропетровської ОДА. Сам Коломойський ще не коментував запровадження санкцій проти нього.