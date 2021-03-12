Апеляція ВАКС наклала арешт на майно особи, з якою живе підозрюваний у справі «Приватбанку»

Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду наклала арешт на майно особи, з якою підозрюваний у справі «Приватбанку» проживає однією сім’єю, але не перебуває у шлюбі.

Мова йде про житлові будинки, земельні ділянки, транспортні засоби колишнього першого заступника голови правління «Приватбанку».

Суд частково задовольнив апеляційну скаргу прокурора.

«Суд ухвалив накласти арешт на депозитний рахунок, який належить підозрюваному, а також на 1/2 частину часток корпоративних прав у статутних капіталах трьох підприємств, що належать особі, з якою підозрюваний проживає однією сім'єю, але не перебуває у шлюбі», – заявили у ВАКС.

Ухвала є остаточною, набирає законної сили з моменту проголошення та оскарженню не підлягає. Повний текст рішення оприлюднять 17 березня.

22 лютого Національне антикорупційне бюро України повідомило, що колишній посадовець «Приватбанку» намагався залишити Україну: він нібито вилетів з Дніпра в напрямку австрійського Відня. Після втручання Державіаслужби літак сів в аеропорту «Бориспіль».

Колишньому першому заступнику голови правління «Приватбанку» повідомили підозру за статтею «привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем».

Вищий антикорупційний суд заарештував колишнього посадовця «Приватбанку» Володимира Яценка до 22 квітня з можливістю звільнення під заставу в 52 мільйони 210 тисяч гривень. 25 лютого за Яценка внесли заставу.