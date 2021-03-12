Депутати ОПЗЖ, «Батьківщини» та «ЄС» відреагували на рішення РНБО перевірити Харківські угоди

Народні депутати з «Європейської солідарності», «Батьківщини» та «Опозиційної платформи – За життя» в ефірі Радіо Свобода розійшлися в думках стосовно рішення Ради національної безпеки та оборони України перевірити Харківські угоди 2010 року.

Парламентарка з «Європейської солідарності» Іванна Климпуш-Цинцадзе в ефірі програми «Свобода Live» вітає, що «РНБО звертає увагу на ті події, які, дійсно, на жаль, були однією з віх, коли українська незалежність здавалася через керівників нашої держави».

Водночас вона вважає, що «це якесь певне продовження серіалу, яке для себе поставив за ціль зараз знімати таке кіно пан [президент України Володимир] Зеленський».

«Те рішення, яке принаймні озвучив Олексій Данілов, мені не дуже зрозуміле, тому що зараз аналізувати голосування народних депутатів на державну зраду – це, на жаль, суперечить Конституції, тому що вони не несуть відповідальності за свої голосування і за свої висловлювання в залі чи в приміщенні Верховної Ради», – заявила депутатка.

Їй «дуже незрозуміло, чому акцент зроблений на народних депутатах».

«Я би радше хотіла, щоб РНБО зосередилося на тих людях, які голосували те рішення, які здавали незалежність України. Наприклад, сьогодні керівником комітету розвідки з доступом до державної таємниці є пан Руслан Демченко, який тоді був заступником міністра закордонних справ України, який безпосередньо готував ті ж Харківські угоди. І він сьогодні є першим заступником секретаря РНБО», – додала Климпуш-Цинцадзе.

Народний депутат від «Батьківщини» Сергій Соболєв в ефірі Радіо Свобода заявив, що «дуже позитивно» оцінює рішення Ради національної безпеки і оборони.

«Я вважаю, що будь-які закиди стосовно того, що це рішення або запізніле, або воно чомусь не відповідає… Це фактично відповідає логіці подій, як вони розвивалися», – сказав Соболєв.

Депутат прогнозує, «що це початок великої історичної справедливості».

«Я думаю, що державна зрада не має терміну давності. І тому це не питання лише, яке стосується політичного покарання. Хоча по народних депутатах це буде, дійсно, важче зробити, оскільки вони не відповідають за своє голосування. Але якщо це питання стосується загальної справи по державній зраді – це трошки вже інше. Це питання, у тому числі, і представників виконавчої влади, яка в той час була, готувала відповідні рішення», – каже Соболєв.

Представник «Опозиційної платформи – За життя» Нестор Шуфрич вважає, що тодішня опозиція «в абсолютно брутальний нерегламентний спосіб» протидіяла ратифікації Харківських угод «замість того, щоб розгорнути дискусію, переконувати».

«Замість цього, розуміючи, що є 226 голосів – вони, дійсно, були – почали оцей безлад в Раді… Я не можу стверджувати, що там було 100-відсоткове зразкове голосування, але в умовах, коли тебе підпалюють, ти вже там не сильно думаєш, за кого ти там голосуєш. Я відчував це на собі не один раз. Саме під час провокування відходу від регламентного розгляду законопроєкту відбуваються такі дії, і хтось саме на це й сподівається», – заявив Шуфрич.

Він вважає, що оцінку потрібно дати і «тим, хто у 2014 році дозволив у такий спосіб піти Криму».

«Подивімося, що відбулося зараз? Денонсовані Росією Харківські угоди. На жаль, питання Чорноморського флоту російського вирішене, я сподіваюся, тимчасово. Вирішене і питанням Криму. Тобто пішов флот разом із Кримом. Це вже відповідальність тих, хто у 2014 році дозволив у такий спосіб піти Криму. Ми маємо цьому теж дати оцінку», – наголосив представник ОПЗЖ.

Депутат вважає, що притягнення до відповідальності народних депутатів України – «це такий хайп».

«Дуже, до речі, некрасивий. Він буде мати негативні наслідки, тому що в такий спосіб підставляти імідж президента і підставляти імідж держави не варто... Усі розуміють, що народні депутати за своє голосування не несуть відповідальності», – підкреслив Шуфрич.

У 2010 році Україна за президентства Віктора Януковича ратифікувала Харківські угоди, які продовжили російську військову присутність у Криму. Низка українських і західних експертів відзначали, що це також в подальшому допомогло Росії анексувати український півострів у 2014 році.

В Офісі генпрокурора України заявили, що Януковичу повідомили про підозру в державній зраді через підписання ним Харківських угод із Росією, які, як вважають у відомстві, дозволили збільшити чисельність російських військових на півострові. Захист експрезидента стверджує, що «кожен крок» Віктора Януковича при підписанні цих угод відбувався «в рамках законів і в інтересах України».

11 березня 2021 року секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов повідомив, що Служба безпеки України отримала доручення перевірити обставини, за яких були підписані Харківські угоди 2010 року.

Наступного дня СБУ почала досліджувати обставини підписання та ратифікацію Харківських угод.