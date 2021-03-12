СБУ почала розслідувати державну зраду в Харківських угодах 2010 року

Служба безпеки України почала досліджувати обставини підписання та ратифікацію Харківських угод 2010 року.

«Головне слідче управління Служби безпеки України розпочало досудове розслідування за фактом вчинення державної зради у період з 2008 по 2010 роки. Кримінальне провадження відкрито щодо службових осіб органів державної влади», – заявили в СБУ.

Слідчі досліджують, зокрема, обставини підготовки та підписання 21 квітня 2010 року «Угоди між Україною і Російською Федерацією з питань перебування Чорноморського флоту РФ на території України до 2042 року», дотримання регламенту та процедур під час її затвердження депутатами Верховної Ради.

За попередніми даними слідства, підписання цього документу призвело до збільшення кількості особового складу військових формувань та спецслужб РФ, причетних до анексії території АР Крим.

«З метою всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження проводяться відповідні слідчі та процесуальні дії», – розповіли в СБУ.

У 2010 році Україна за президентства Віктора Януковича ратифікувала Харківські угоди, які продовжили російську військову присутність у Криму. Низка українських і західних експертів відзначали, що це також в подальшому допомогло Росії анексувати український півострів у 2014 році.

В Офісі генпрокурора України заявили, що Януковичу повідомили про підозру в державній зраді через підписання ним Харківських угод із Росією, які, як вважають у відомстві, дозволили збільшити чисельність російських військових на півострові. Захист експрезидента стверджує, що «кожен крок» Віктора Януковича при підписанні цих угод відбувався «в рамках законів і в інтересах України».

11 березня секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов повідомив, що Служба безпеки України отримала доручення перевірити обставини, за яких були підписані Харківські угоди 2010 року.