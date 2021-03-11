Данілов анонсував перевірку обставин підписання Харківських угод і згадав Литвина

Служба безпеки України отримала доручення перевірити обставини за яких були підписані Харківські угоди 2010 року, заявив секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов. Про це він повідомив після засідання РНБО 11 березня.

За словами Данілова, уряд повинен був почати підготовку до виходу російського Чорноморського флоту з Криму ще в 2008 році, але не зробив цього.

«У 2008 році РНБО прийняла рішення, що протягом двох місяців Кабінет міністрів мав запропонувати законопроєкт, який би врегульовував питання виходу Чорноморського флоту Російської Федерації (з Криму – ред.) в 2017 році. На превеликий жаль, цей законопроєкт із невідомих нам причин не був розроблений, і ми вважаємо, що це була перша цеглина, яка надалі почала руйнувати всю систему нашої безпеки», – сказав він.

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За словами Данілова, саме це призвело до підписання Харківських угод і їх оперативної ратифікації Верховною Радою протягом чотирьох днів.

«Є окреме доручення Службі безпеки України з’ясувати обставини, в який спосіб ці 236 депутатів голосували з цього питання, і, якщо СБУ буде вважати за необхідне, вона має порушити по 111 статті нашого Кримінального кодексу, по держзраді, до відповідних осіб, перелік цих депутатів я вам можу передати. Це голосування відбувалося 27 квітня 2010 року, депутати були 6 сесії 6 скликання», – нагадав секретар РНБО.

Він згадав про тодішнього спікера Верховної Ради Володимира Литвина, який нещодавно заявив свою кандидатуру на посаду ректора Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

«Тут (у переліку депутатів, які голосували – ред) дуже багато цікавих персонажів, які, на сьогоднішній день продовжують перебувати в українській політиці, більш того, дехто з них пропонує себе на посаду, як, наприклад, пан Литвин, до державного університету імені Тараса Григоровича Шевченка. Я перепрошую, але мені було б соромно дивитися в очі тим людям, тим студентам, щоб зараз іти в ректори, при цьому голосувавши за ті ганебні речі, які привели наслідок того голосування», – заявив Данілов, маючи на увазі окупацію Росією, окрім Кримського півострова, також частини Донецької та Луганської областей.

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Володимир Литвин наразі публічно не коментував цієї заяви.

У 2010 році Україна за президентства Віктора Януковича ратифікувала Харківські угоди, які продовжили російську військову присутність у Криму. Низка українських і західних експертів відзначали, що це також в подальшому допомогло Росії анексувати український півострів у 2014 році.

В Офісі генпрокурора України заявили, що Януковичу повідомили про підозру в державній зраді через підписання ним Харківських угод із Росією, які, як вважають у відомстві, дозволили збільшити чисельність російських військових на півострові. Захист експрезидента стверджує, що «кожен крок» Віктора Януковича при підписанні цих угод відбувався «в рамках законів і в інтересах України».