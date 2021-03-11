Крим-2014. Чому анексія не була «операцією з коліс»? | Крим.Реалії

Крим-2014. Чому анексія Криму не була «операцією з коліс»? Як у 2005-му Україна готувалась до війни з Росією? У 2010-му – новий президент Віктор Янукович і новий політичний курс «дружби зі стратегічним партнером Росією». Як тоді починають руйнувати армію, скорочувати те, що реформували разом із НАТО? Яким був стан Збройних сил України у 2013-му? І чому Генштаб не мав достатньо розвідувальних даних про те, що готується окупація Криму? Як у лютому Назаров та Ільїн їздили до Криму? Як Ільїн «змінив тризуба на орла» і «здувся»? Чому і досі генерал Віктор Назаров впевнений, що силове втручання в Криму на початку березня 2014 було складним, але реальним завданням? Як Росія тиснула, залякувала Олександра Турчинова війною і «розтягувала на шпагат, від Криму до Чернігова»? І чому військовим було важливо почути команду «Вперед»?