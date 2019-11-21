Доступність посилання

logo-print logo-print
Усі сайти RFE/RL
пошук за словом...
Назад Вперед
ТОП новини
21 листопада 2019, Київ 12:19
Політика

Україна і Росія. Генсекретар НАТО заявив, що «повторення Криму» не буде

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберґ на пресконференції в Києві, 31 жовтня 2019 року

Дивитись коментарі

(Рубрика «Точка зору»)

«Ми розмістили бойові підрозділи на наших кордонах для того, щоб чітко продемонструвати, поза всяким сумнівом або ризиком непорозуміння, що ми ніколи не допустимо, щоб Крим повторився в будь-якій країні НАТО», ‒ сказав генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг в інтерв'ю іспанському виданню El Pais.

Ці слова ‒ точне та зрозуміле пояснення того, навіщо Україні потрібно було приєднуватися до НАТО. Якби країна опинилася серед членів альянсу, упевнений, ніякої анексії Криму й неоголошеної війни на Донбасі просто не було б. Тисячі людей залишилися б живі, не втратили б житло, роботу, життєві перспективи. Вражає, втім, аж ніяк не те, що в Україні цього не могли зрозуміти. Дивує те, що українці ніколи не розуміли: це добре розуміють у Росії.

Росія постійно шукала можливості посадити Україну на ланцюг, не дати їй шансів рухатися самостійно

Саме тому з початку 90-х Кремль наполягав на збереженні базування Чорноморського флоту в українському Севастополі. Не через якусь там горезвісну «ностальгію» та сакральність. І зовсім не тому, що Севастополь ‒ «місто російської слави», сам Севастополь разом із його жителями цікавив Москву в останню чергу.

А тому, що збереження російської військової бази на українській землі відкривало можливості для подальшої окупації Криму й стримувало європейську та євроатлантичну інтеграцію України. Росія постійно шукала можливості посадити Україну на ланцюг, не дати їй шансів рухатися самостійно.

Після Чорноморського флоту був дешевий газ. Після дешевого газу ‒ спроби змусити увійти в Єдиний економічний простір. Після Єдиного економічного простору ‒ Харківські угоди. Після Харківських угод ‒ зрив рішення підписати угоду про асоціацію з ЄС. Ну а потім уже була анексія та війна.

І одночасно всі ці роки Москва з усіх своїх каналів намагалася переконати політиків і військових на Заході, що як тільки Україна стане членом НАТО, одразу ж почнеться військовий конфлікт. І багатьох дійсно переконало. І навіть те, що Росія напала на країну, яка на 2014 рік погодилася з усіма її «хотєлками» і оголосила про свою позаблоковість, мало кого переконало ‒ і серед самих західних політиків, і серед опонентів євроатлантичної інтеграції в самій Україні.

Тому Україна й залишається за стінами альянсу. Поки тільки без Криму та Донбасу.

Віталій Портников – журналіст і політичний коментатор, оглядач Радіо Свобода

Думки, висловлені в рубриці «Точка зору», передають погляди самих авторів і не конче відображають позицію Радіо Свобода

Оригінал публікації – на сайті Крим.Реалії

/**/ /**/ Розрізаний стратегічний бомбардувальник Ту-22 на військовому аеродромі біля Полтави, 12 листопада 2002 року. Літак знищено в рамках відмови України від ядерної зброї, що було обумовлено Будапештським меморандумом, підписаним у 1994 році
ДИВІТЬСЯ ТАКОЖ:

Війна України з Росією: від Будапештського меморандуму до Мінських угод

  • 16x9 Image

    Віталій Портников

    Співпрацює з Радіо Свобода з 1991 року. Народився в 1967 році в Києві. Закінчив факультет журналістики МДУ. Працював парламентським кореспондентом «Молоді України», колумністом низки українських, російських, білоруських, польських, ізраїльських, латвійських газет та інтернет-видань. Також є засновником і ведучим телевізійної дискусійної програми «Політклуб», що виходить зараз в ефірі телеканалу «Еспресо». У російській редакції Радіо Свобода веде програму «Дороги до свободи», присвячену Україні після Майдану і пострадянському простору.

FACEBOOK КОМЕНТАРІ

НА ЦЮ Ж ТЕМУ

В ІНШИХ ЗМІ

Загрузка...

Recommended

Нагору
XS
SM
MD
LG